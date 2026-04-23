CAPALBIO – Questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “A cena con il dittatore” di Manuel Gomez Pereira e “Michael” di Antoine Fuqua, l’atteso biopic su Michael Jackson. Il primo sarà in sala venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 aprile sempre alle 17. “Michael”, invece, sarà proiettato venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 aprile sempre alle 19 e alle 21.15 (la proiezione di venerdì 24 aprile, alle 21.15, sarà in versione originale con sottotitoli in italiano).

“Michael“. La storia di una delle più grandi icone della musica di tutti i tempi: Michael Jackson. Dall’infanzia nei Jackson 5 al successo planetario, il film ripercorre la vita, il talento e le contraddizioni di un artista che ha rivoluzionato la musica pop e l’immaginario collettivo. Diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar Jackson, nipote del cantante, Michael è uno dei titoli più attesi della stagione: un grande racconto musicale costruito tra performance, backstage e momenti privati. Un viaggio dentro il mito e dentro l’uomo.

“A cena con il dittatore“. Spagna, 1939. Due settimane dopo la fine della guerra civile, Franco ordina un banchetto di gala all’Hotel Palace di Madrid. Per prepararlo, un maître e un giovane tenente sono costretti a coinvolgere l’unica riserva di cuochi all’altezza della situazione: i prigionieri repubblicani rinchiusi nelle carceri franchiste. Pereira, maestro della commedia spagnola, torna al grande schermo con una commedia antibellica: una satira feroce e necessaria, in cui la risata non è evasione ma resistenza, e la cucina diventa campo di battaglia. Candidato a 8 premi Goya e campione d’incassi in Spagna, è un racconto originale e sorprendente, dove la risata convive con il rischio.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in