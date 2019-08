I falchi planano al Porto: una giornata speciale tra divertimento e natura

GROSSETO – Un appuntamento speciale quello in programma sabato 3 agosto al Porto della Maremma, che sarà la cornice del suggestivo spettacolo di falconeria “Falcon Sailing”, tenuto dal gruppo Albori Falconry.

A ingresso libero, la manifestazione prenderà il via alle 19 sulla terrazza del Porto, dove si terranno le dimostrazioni di alto volo con falchi e falconi e basso volo con poiane e rapaci notturni. Durante lo spettacolo, saranno illustrate la nascita, la storia e l’evoluzione di quest’arte millenaria.

La falconeria, disciplina praticata da tutti gli imperatori e sulla quale Federico II ha lasciato scritto il trattato “De arti venandi cum avibus”, è divenuta il 1° dicembre 2016 patrimonio vivente dell’Unesco ed è riconosciuta come bene internazionale da 18 paesi mondiali. Gli esemplari di volatili vengono presi da piccoli, senza essere imprintati (ovvero, non riconoscono l’uomo come suo simile). In questo modo, è l’animale che sceglie liberamente di volare, legandosi all’uomo.

“Nella falconeria- spiega Riccardo Chessa, di Albori Falconry- non c’è costrizione né coercizione nell’animale. Il falco si lega al falconiere in modo naturale e l’addestramento dura tutta una vita. I falchi volano liberi per più tempo possibile durante il giorno e ricevono come premio il loro cibo preferito a seconda di come si comportano nel volo. Se volano bene è perché hanno la giusta fame, cosa che in natura gli consente di cacciare. Non facciamo caccia con i nostri rapaci ma li lasciamo esprimere nel volo in modo più naturale possibile dedicandogli tutto il nostro tempo e la nostra passione in cambio della loro libertà. Sono loro che decidono di volare con noi e noi non facciamo altro che continuare questa millenaria arte di addestramento dei rapaci”.