MASSA MARITTIMA – L’appuntamento è il 13 luglio alle ore 21:15. Liber Pater presenta nello spazio-teatro del giardino della biblioteca comunale, ex Convento delle Clarisse, Piaxxa XXIV Maggio, la lettura scenica “I due signori della signora”, liberamente adattata dalla commedia in 3 atti di Felix Gandera, ovvero Felix Pensieri, attore, commediografo, sceneggiatore e regista francese, risalente agli anni venti del novecento, e che da allora fa parte dei repertori dei teatri europei.

La trama si dipana fra divorzi tenuti nascosti ed equivoci imbarazzanti.

Gli interpreti sono Enrico Lena, Armando Iannucci, Maria Lo Presti, Silvana Magagnotti e Patrizia Vannini.

Ricordiamo che la commedia “7donne, 1 vecchio e un mistero” che avrebbe dovuto essere rappresentata il 29 giugno e rinviata per cause meterologiche, lo spettacolo è stato rinviato a domenica 9 agosto sempre alle Clarisse, sempre alle 21.15.