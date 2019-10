I Dirotta su Cupi in concerto con le canzoni dei più grandi cantautori italiani

GROSSETO – Per chi ama il cantautorato italiano ma è stanco di ascoltare le solite “canzoni famose”, mercoledì 9 ottobre, a partire dalle 21.30 mezzo al chiosco in piazza Donatello ci saranno i Dirotta su Cupi.

De Andrè, De Gregori, Csi, Caputo, Stefano Rosso e Rino Gaetano sono solo alcuni dei cantautori che verranno scomodati, in una continua alternanza di voci e strumenti, cercando di carpire l’essenza dei brani ma non rinunciando a farli propri con arrangiamenti molto curati, dettati non solo dal numero dei componenti (sette) e dalla strumentazione messa in campo (oltre agli strumenti classici compaiono fisarmonica, percussioni, armonica, sintetizzatori, tanto per citarne alcuni), ma anche dalla capacità di interscambiarsi nel canto e nell’esecuzione.

Tutto questo senza prendersi eccessivamente sul serio e senza eccedere nel virtuosismo. Sarà una serata all’insegna dell’interazione con il pubblico e del divertimento. L’obbiettivo è far emozionare gli spettatori attraverso l’esecuzione di brani curiosi e rari, e di rispolverare nella memoria dei “cultori” pezzi conosciuti ma tenuti gelosamente nascosti dentro di sé.