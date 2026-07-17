MANCIANO – Domani, sabato 18 luglio, la storica band fiorentina farà tappa al parco Mazzini con il nuovo tour “Into the gruv”: ritmo, anima e vibrazioni funk per salutare la sedicesima edizione del festival con un’esplosione di energia.

Sarà l’inconfondibile sound dei Dirotta su Cuba a chiudere la sedicesima edizione del Manciano street music festival, la kermesse organizzata dall’associazione musicale “Diego Chiti”. Sabato 18 luglio, alle ore 21.30, il palco del parco pubblico Mazzini, situato ai piedi del centro storico e del cassero di Manciano, accoglierà lo storico gruppo fiorentino, punto di riferimento del funk italiano da oltre trent’anni, che farà tappa nel borgo maremmano con il nuovo tour “Into the gruv”.

Dopo le celebrazioni per il trentennale dell’album d’esordio “Dirotta su Cuba”, la band è pronta a rimettere tutto in moto con una nuova energia. Ad anticipare il clima del nuovo corso, il doppio sold out del 19 febbraio al “Blue Note” di Milano, dove il gruppo ha presentato una scaletta rinnovata, arrangiamenti freschi e una formazione ancora più potente, arricchita dalla presenza del percussionista Federico Nelson Fioravanti.

Il nuovo tour “Into the gruv” è una vera e propria dichiarazione d’intenti, ispirata alle parole della frontwoman Simona Bencini: “Se non c’è gruv io non parlo, non mangio, non rido, non faccio l’amore. La vita va vissuta con gruv”. Ed è proprio questo lo spirito dello show: ritmo, anima e vibrazioni funk che non lasciano scampo. Perché senza gruv, semplicemente, non si vive.

I Dirotta su Cuba sono una delle band più rappresentative del funk italiano fondata a Firenze nel 1989. La loro affermazione arriva con l’album d’esordio “Dirotta su Cuba” (1995), che include brani di grande successo come “Gelosia” e “Solo baci”. L’album ottiene un forte riscontro di pubblico e critica e viene certificato disco di platino. Nel corso degli anni il gruppo si è distinto per la capacità di rinnovarsi continuamente, senza perdere la matrice funk che ne costituisce il tratto distintivo.

I biglietti del concerto dei Dirotta su Cuba si possono acquistare, fino a esaurimento posti, sul sito https://www.mancianostreetmusicfestival.it/ o direttamente nell’area concerti del parco Mazzini al costo di 15 euro.

Prima del concerto, i visitatori della manifestazione avranno anche la possibilità di cenare al punto di ristoro del festival, situato all’interno del parco.

Il Manciano street music festival è patrocinato e sostenuto dal Comune di Manciano, assessorato al Turismo, realizzato con il contributo della Regione Toscana, supportato da Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination, Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e Fondazione Cr Firenze, main sponsor dell’evento.

E se sostieni il festival puoi vincere i grandi concerti. Anche quest’anno, con la lotteria, oltre a supportare la manifestazione, puoi ricevere in regalo sei biglietti per i concerti di Fiorella Mannoia, Arisa e Serena Brancale.

Per informazioni: www.mancianostreetmusicfestival.it.