I Diaframma infiammano il sabato notte del Khorakhané

GROSSETO – Grande live domani, sabato 23 febbraio alle 22.30, al Khorakhané (via Ugo Bassi, 62) di Grosseto. In collaborazione con Tudemun Concerti, arriva il concerto dei Diaframma, lo storico gruppo fiorentino che presenterà l’ultimo disco “L’abisso”.

Si tratta del ventesimo disco in studio della band di Federico Fiumani, a cinque anni dall’uscita del precedente “Preso nel Vortice” del 2013. Cinque anni in cui Federico Fiumani non è certo stato con le mani in mano, vista l’incessante attività live e l’uscita di raccolte, ristampe e live che sono andati ad impreziosire una discografia che dal loro primo singolo del 1982 conta più di 50 uscite.

Con “L’abisso” Fiumani torna a raccontare le sue storie con la sincerità che da sempre lo contraddistingue e a darci la sua prospettiva sui rapporti personali, su quella vita che lo sta portando a varcare la soglia dei 60 anni. Un disco importante per le canzoni che contiene, per il sound maturo che è il marchio di fabbrica del suo alter ego musicale, quei Diaframma che sono oggi l’esperienza più longeva e continuativa della scena musicale indipendente nata in Italia negli anni ’80; un patrimonio musicale che ha ispirato una moltitudine di musicisti nostrani.

Prevendita presso QB – Viaggi di carta (piazza Pacciardi 1 – Grosseto). Ingresso: 10 euro con tessera Arci – 20 euro per i non tesserati (10 euro biglietto – 10 euro tessera Arci).