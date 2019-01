“I cieli visti dal tempio”, ecco il libro di Silvia Schiavo

GROSSETO – San Galgano, la natura, la genuinità della gente sono i protagonisti del libro “I cieli visti dal tempio” di Silvia Schiavo (ed. Effigi) che sarà presentato domani, venerdì 1 febbraio alle 18 alla libreria QB Viaggi di carta (piazza Pacciardi, 1 –ex piazza della Palma – Grosseto). Insieme all’autrice, ne parlano Patrizia Labò e l’editore Mario Papalini.

La protagonista è Anna, una studentessa che, finite le lezioni universitarie a Firenze, torna nella sua casa in campagna, vicino Siena, dove la attende un quotidiano fatto di cose semplici, ma irrinunciabili: profumi indimenticabili, ricordi tessuti a cera da mani bambine, gioia di vivere. E’ tempo per Anna di sentire la campagna, la natura, la genuinità dei suoni. L’estate inizia salutando quella porzione celeste circoscritta dalle mura dell’abbazia di San Galgano, il suo tempio, da cui anche un grande dolore e un angosciante dubbio, quelli che dovrà affrontare presto, trovano un senso.

Durante questa estate ad Anna accadranno sia cose belle che spiacevoli: ha accanto sua madre che si preoccupa per la sua troppa maturità, suo padre, dedito al lavoro nei campi, ma presente per la famiglia nei momenti decisivi, il fratello minore, come lei legato alla famiglia e alla loro casa, e la saggia nonna Leda, personaggio tramite cui è possibile evocare ricordi di una passata vita contadina, quando ancora “c’era da lavora’ e ‘un si stava a fotografa’ tutto il giorno”.

I temi trattati vanno a toccare corde universalmente sensibili: l’importanza di sentirsi accolti nel proprio contesto di vita, dei legami familiari, il ricominciare a guardarsi intorno ed apprezzare ciò che il mondo ci mette a disposizione gratuitamente, in termini di arte e natura.