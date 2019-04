GROSSETO – L’Associazione archeologica maremmana in collaborazione con l’Archivio di Stato di Grosseto ha organizzato una conferenza dal titolo “I cenacoli fiorentini nei luoghi per i quali erano stati pensati e voluti tra il Medioevo e il Rnascimento”. L’evento si svolgerà giovedì 11 aprile alle ore 16 presso l’Archivio di Stato in piazza Socci a Grosseto.