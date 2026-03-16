GROSSETO – Tutto pronto per “I 100 soli”, la mostra dell’artista grossetana Erika Fassari.

Dal 20 al 22 marzo, in via San Martino 16, a Grosseto, saranno esposti cento dipinti – in realtà 101, in segno di abbondanza e buon auspicio secondo le più antiche tradizioni – dedicati alla raffigurazione dell’archetipo del sole con stili che variano dal figurativo all’astratto. Una serie di opere uniche, mai replicate, realizzate con tecniche miste e l’applicazione della foglia oro 24k su carta 300 gr priva di acidi.

“L’esposizione – commenta l’artista Erika Fassari – nasce come una riflessione sulla solitudine osservata nel suo aspetto più luminoso: quello dell’incontro con se stessi. Il titolo, infatti, gioca sull’ambivalenza fonetica della parola ‘soli’, che può essere intesa sia come plurale di ‘sole’, astro luminoso e vitale, sia come plurale di ‘solo’, l’aggettivo che evoca isolamento. Ecco è questa la doppia lettura che costituisce il nucleo dell’intera mostra”.

Ogni sole, dunque, diventa così emblema di uno stato d’animo: alcuni assumono sembianze figurative, talvolta simili a volti, altri invece si articolano attraverso forme astratte. Nel loro insieme le opere compongono un racconto corale dell’esperienza umana, nel quale ciascun osservatore può riconoscere frammenti di sé. “I soli della mostra – continua Fassari – potrebbero attirare l’attenzione dei visitatori fino a generare una risonanza emotiva. Anche io, che ho realizzato le opere, ho trovato tra i vari soli uno in particolare che è emerso come la superficie di uno specchio”.

Date e orari. La mostra “I 100 soli” sarà inaugurata venerdì 20 marzo, alle ore 16. Sarà possibile visitare l’esposizione fino a domenica 22 marzo, dalle ore 16 alle 20. Ingresso gratuito.

Biografia. Erika Fassari è un’artista e musicista grossetana, conosciuta anche come Asphalt Bau, pseudonimo dal quale prende il nome il suo negozio di tatuaggi e piercing Asphalt Ink, attivo da oltre dieci anni. Laureata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano, comincia la sua produzione artistica nel 2006 con opere introspettive e criptiche che scandiscono fasi personali di contrasto e oscurità. Una parte del suo lavoro è ispirata alla pop e alla graffiti art, movimenti dai quali nasce la collezione d’illustrazione “Graffiti meat”, realizzata in edizione limitata da Fineart connection di Treviso, la stamperia italiana di grande esperienza e prestigio che ha curato la produzione con impeccabile resa.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare o scrivere su WhatsApp al numero 346 89 32 998. Parallelamente alla mostra, l’artista Fassari ha dato vita a “365 days of the monopoly of sadness”, il progetto pittorico-performativo, dalla durata di un anno, che comprende numerose collaborazioni. Un’iniziativa che può essere seguita sul suo canale Instagram “asphalt_bau”.