Hortus in festa: in piazza la rievocazione storica a cura dell’Archeodromo di Poggibonsi

GROSSETO – “Hortus in Festa” arriva al Museo archeologico e d’arte della Maremma.

Venerdì 11 settembre a partire dalle 17 in piazza Baccarini si svolgerà una rievocazione storica a cura dell’Archeodromo di Poggibonsi.

Nella piazza del Maam gli antichi mestieri medievali ritornano in vita, con un evento pensato come show per i grandi e come didattica per i più piccoli.

Sarà possibile scoprire la tessitura, sentire la fragranza del pane cotto nei testi, vedere all’opera un fabbro, osservare la coniazione delle monete, ammirare l’opera di un cuoiaio e partecipare a giochi medievali.

Il mercato promosso da Promocultura, ditta che gestisce i servizi aggiuntivi del Museo, sarà realizzata in collaborazione con l’Archeodromo di Poggibonsi.

Al Museo gli antichi mestieri tornano in vita in una giornata dedicata a tutta la famiglia.

E’ consigliata la prenotazione (tel. 0564/488752). L’ingresso è gratuito.

Altre info sul museo:

https://www.instagram.com/museomaam/?hl=it

https://maam.comune.grosseto.it/

https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma/