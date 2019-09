“Hortus in festa”: banchetto medievale al Giardino dell’Archeologia. Menù e come partecipare

GROSSETO – Proseguono gli eventi correlati alla mostra “Oltre il Duomo: il pozzo ipogeo e le sue ricchezze” ospitata nel Museo archeologico e d’arte della Maremma fino al 2 febbraio 2020.

Venerdì 13 settembre è in programma una serata con il “banchetto medievale” in cui gli archeologi, in abito storico, saranno impegnati ad intrattenere gli ospiti durante il pasto, con approfondimenti storici, narrazioni e rappresentazioni di scene di vita quotidiana di Grosseto nel Medioevo. Nell’occasione verrà proposto ai partecipanti un menù a tema, ispirato alla Grosseto del XV secolo.

I menù sono stati studiati a partire da una rigorosa ricerca delle pietanze medievali, parzialmente rivisitati in chiave contemporanea, all’insegna del giusto compromesso fra la ricostruzione filologica e il piacere della tavola.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Grosseto con Promocultura, società cooperativa che gestisce i servizi aggiuntivi del museo archeologico e d’arte della Maremma, ArcheoEvo associazione culturale, Archeòtipo e Arkè archeologia sperimentale, ristorante l’Uva e il Malto di Grosseto.

L’appuntamento è per venerdì 13 settembre alle 20,30 al Giardino dell’Archeologia di via Ginori, 23 con il banchetto medievale “Hortus in festa”. In caso di pioggia, la cena verrà allestita nel chiostro della chiesa di San Francesco adiacente al Giardino dell’Archeologia.

Alle 17 e alle 18 i partecipanti alla cena sono invitati al Museo archeologico e d’arte della Maremma per una visita guidata gratuita alla mostra “Oltre il Duomo”.

Per info: accoglienza MAAM 0564/488752 – Posti limitati e prenotazione obbligatoria entro mercoledì 11 settembre.

Di seguito il menù del banchetto:

*Apristomaco del Cardinal Casini*

Hova bone in herbe odorose cum cepa

(Frittata gustosa di cipolle)

Crustone de pan nigro cum intrinseca partibus de gallo ben facto

(Crostino nero alla toscana)

Cacio crudo mantecato cum rapa et lardum de porco

(Fiocchi di ricotta, insalata di rapa e cubetti di pancetta)

*Prima bandigione*

Menestra d’erbette cum ciceri et brusche de pane

(Zuppa di ceci e altre verdure locali con cubetti di pane abbrustolito)

*Secunda Bandigione*

Porcus a lo vinum rubrum

(Spezzatino e salsiccia di maiale al vino rosso)

*Terza Bandigione*

Fasoli de lo eremita

(Fagioli dall’occhio in bianco alle erbette)

Purea di cicerchie cum mela casolana et cepa

(Purè di lenticchie con mele e cipolle)

*Quarta Bandigione*

Biancoportata cum plenitudine de fructe seche

(Mousse di ricotta con frutta secca)

*Quinta Bandigione*

Vino Ippocrasso de Mastro Matteo, Speziale de Grosseto

(Vino speziato dolce)

Bono vinello del Cardinale, acqua de fonte et pane del convento

Durante lo svolgimento della serata i commensali saranno intrattenuti con esibizioni, racconti e performance nello stile medievale a cura di Archeòtipo e Arkè Archeologia Sperimentale.

Prezzo

Dame et cavalieri denari d’Europa 35

Bambini 6-10 anni denari d’Europa 20

gratuito 0-6 anni