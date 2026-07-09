BOCCHEGGIANO – L’estate di Boccheggiano si prepara a vivere due degli appuntamenti più attesi della stagione, organizzati dall’Associazione 4 Gatti, da anni protagonista dell’animazione estiva del paese con eventi capaci di richiamare pubblico da tutta la provincia e non solo.

Primo evento

Il primo grande appuntamento è in programma sabato 11 luglio con la Xª Hamburgerata, una serata che unisce gusto, divertimento e musica dal vivo. Nella suggestiva cornice del Campo sportivo comunale, immerso nel fresco dei castagni, sarà possibile gustare i celebri maxi hamburger preparati con carne locale, disponibili anche nelle varianti vegetariana e con menu dedicato ai bambini. La serata prenderà il via dalle ore 19 con aperitivo, apertura degli stand gastronomici e intrattenimento per i più piccoli, per poi proseguire dalle 22 con il concerto dei Rock in Movie, seguito dal DJ set fino a tarda notte. L’ingresso è gratuito.



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Secondo evento

Il secondo grande evento dell’estate sarà sabato 1° agosto, quando Boccheggiano ospiterà il tradizionale Concertone dei 4 Gatti, considerato uno degli appuntamenti musicali di punta dell’estate maremmana. Sul palco saliranno gli AC⚡DI – European Tribute AC/DC, riconosciuti come uno dei migliori tributi europei alla storica band australiana.

Lo spettacolo promette scenografie spettacolari, effetti speciali e tutta l’energia dei grandi classici degli AC/DC, nell’unica data toscana del tour 2026. L’area concerto aprirà dalle ore 19 con servizi di ristoro, bar e campeggio libero, mentre lo show inizierà alle 21.30. Prevendite aperte su CIAOTICKETS

Con questi due appuntamenti, l‘Associazione 4 Gatti conferma ancora una volta il proprio impegno nel valorizzare Boccheggiano attraverso eventi di qualità, capaci di unire buona cucina, musica e socialità, offrendo occasioni di svago a residenti, turisti e appassionati provenienti da tutta la Toscana.