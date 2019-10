“Halloween school market”: a scuola letture animate, mercatino, trucca-bimbi, musica e laboratori

FOLLONICA – Letture animate in lingua inglese, intaglio di zucche, mercatino, trucca-bimbi, musica e tanti laboratori. Sono soltanto alcuni degli ingredienti di “Halloween school market”, l’iniziativa organizzata dagli alunni e dalle alunne della scuola primaria “Calvino” di via Cavour, insieme alle loro docenti e con la collaborazione dei genitori.

“Halloween school market” si terrà martedì 29 ottobre dalle 16 alle 18, nel giardino del plesso. Saranno due ore di divertimento in cui i bambini (sono invitati tutti gli allievi delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie) potranno cimentarsi in numerose attività ludiche e creative oltre ad assistere a interessanti letture animate in lingua inglese. Ma non solo. Nell’occasione si potrà sostenere “l’abbellimento” della scuola, scegliendo -con un piccolo contributo – uno dei tanti manufatti artistici realizzati dai bambini. “Halloween school market” si inserisce, infatti, in un progetto più ampio denominato “AbbelliAmo la nostra scuola” che, dallo scorso anno, vede la sinergia delle docenti, dei bambini e delle loro famiglie.

“Con i fondi derivanti dalle varie iniziative promosse e da alcuni premi in denaro vinti negli anni, con i quali abbiamo rinnovato l’aula di informatica arricchendola di nuove postazioni e arredi – spiegano le docenti di Calvino – abbiamo deciso di migliorare, rendere più bella e più colorata la nostra scuola. Nello specifico, vogliamo creare un cortile multi-esperienziale accessibile per tutti, allestire una nuova biblioteca dove poter fare letture interattive ed ad alta voce (LaAv) anche in lingua inglese e attività espressivo-teatrali. Inoltre, nelle nostre finalità c’è anche l’allestimento di spazi più puliti e più accoglienti. Tutto questo permetterà di migliorare l’ambiente di apprendimento degli studenti, valorizzando le potenzialità di ogni alunno riconoscendoli come attori protagonisti del loro apprendimento ed incoraggiando l’imparare facendo. “AbbelliAmo la nostra scuola” è quindi un percorso artistico-didattico con finalità principale quella di far sviluppare nei bambini l’amore per il bello, il rispetto per il contesto che li circonda, l’importanza del condividere obiettivi comuni per il bene di tutti, rendendo un edificio scolastico più accogliente e più inclusivo”.