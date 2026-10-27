GROSSETO – Sabato 31 ottobre alle ore 17.00, al Museo di Storia Naturale della Maremma arriva “Le creature della notte”, una speciale caccia al tesoro dedicata a bambini e adulti per festeggiare Halloween alla scoperta del mondo naturale.

Il costo è di 6 euro per un adulto e un bambino e di 8 euro per un adulto e due bambini. È necessaria la prenotazione scrivendo a [email protected], chiamando lo 0564 488571 durante gli orari di apertura del museo oppure contattando il 389 0031369, anche su WhatsApp.

Con il calare della sera, le sale del museo si trasformeranno in uno scenario popolato da lupi ululanti, ragni giganti, gufi dai grandi occhi gialli, civette e pipistrelli. I partecipanti, suddivisi in squadre, dovranno esplorare gli spazi espositivi, raccogliere indizi e risolvere enigmi per raggiungere l’obiettivo finale: trovare il misterioso tesoro nascosto.