Halloween al museo e in biblioteca: laboratori per bambini per un pomeriggio da brivido

GROSSETO – Giovedì 31 ottobre, in occasione della giornata di Halloween, dalle 15.30 alle 20, il Museo archeologico e d’arte della Maremma organizza per i bambini una serie di eventi e laboratori da brivido. E ovviamente, caramelle per tutti. Gli appuntamenti:

Laboratorio “Guardami e resta di sasso” (fino a un massimo di 50 bambini), età 4-11 anni nell’area didattica con Paola, Francesca, Camilla e Federica. Orari: 15.30 – 16.30 – 17.30 – 18.30

“Il Museo ti racconta”

1) “…restano solamente relitti” (fino a un massimo di 25 bambini) nella sala 21 con Osvaldo

2) “Il mostro nel pozzo” (fino a un massimo di 25 bambini) nella sala 3 con Simone

Da quest’anno una grande novità: il museo si unisce alla biblioteca Chelliana per un doppio divertimento; “Halloween al Museo & alla

Biblioteca”, un evento imperdibile. Appuntamento con: “Miti e Paure. Odisseo e gli incontri spaventosi nel suo viaggio” (fino a un massimo di 25 bambini) nella sezione bambini della biblioteca Chelliana con Michele Neri, Orari: 16.30 – 17.30 – 18.30.

Il biglietto d’ingresso al museo, per piccoli e grandi, è di 1 euro. Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione: tel. 0564/488752-760. L’ingresso alla biblioteca è gratuito.

Per informazioni consultare:

http://maam.comune.grosseto.it https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma

Info Chelliana: www.bibliotechedimaremma.it.