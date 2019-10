Halloween a Massa: labirinti e case dell’orrore, spettacoli di fuoco e parata delle maschere. Il programma

MASSA MARITTIMA – Labirinti di paura, case dell’orrore, spettacoli di fuoco e una parata delle maschere a conclusione di una serata da brividi. Sono questi gli ingredienti della Festa di Halloween che si sta preparando a Massa Marittima in vista di giovedì 31 ottobre. Una festa che, nella sua quarta edizione, ha tutte le carte in regola per diventare un evento tra i più attesi e interessanti di tutto il territorio maremmano e non solo.

Si è appena svolta la conferenza stampa di presentazione del programma della Festa nel Palazzo Comunale di Massa Marittima alla presenza del sindaco Marcello Giuntini, dell’assessore al Turismo Luca Santini, e dei rappresentanti delle associazioni che organizzano la manifestazione: Francesca Cerboni, presidente della Pro loco, Francesca Zorzi ed Elena Benini dell’associazione delle Brutte persone, e Laura Poccioni de “La casina di Babbo Natale”. Rispetto alle precedenti edizioni, la Festa di Halloween 2019 sarà più ricca di ambientazioni e coinvolgerà alcune zone del centro storico della città con sorprese spaventose e situazioni davvero orribili, per grandi e piccini. Un’altra conferma, già sperimentata lo scorso anno, riguarda la durata. Infatti la festa inizierà alle 17 e durerà fino a mezzanotte, mentre prima si concludeva molto prima. Tanti gli eventi in programma nei vicoli e nelle due piazze principali, Piazza Garibaldi e Piazza Cavour.

In vicolo Porte si potrà incontrare e affrontare “Il buio che respira” organizzato dall’associazione “La casina di Babbo Natale”. Un percorso horror che riassume le peggiori paure del nostro immaginario: dal macellaio matto fino gli zombie di “Walking Dead”, dai giochi di luce agli affetti speciali per ricreare il regno dei vampiri. Ma nel buio non mancherà il cavaliere senza testa del film Sleepy Hollow. Altro punto nevralgico della festa sarà piazza Cavour, dove i ragazzi dell’Istituto chimico Lotti daranno vita ad un vero e proprio “laboratorio degli orrori”con la messa in scena di spettacoli esperimenti. Nella ex esattoria adiacente a piazza Cavour, sarà invece organizzata dalla Pro loco una “casa degli orrori” che si potrà visitare (ogni stanza avrà una sorpresa), e incontrare la famiglia che la vive degna della famiglia Addams. Poi il “Labirintum”, organizzato dall’associazione Brutte Persone, una passeggiata nelle stradine dell’orrore con tanto di cimitero. In piazza Garibaldi ci sarà un punto ristoro e due spazi dedicati alla musica, da una parte un dj e dall’altra il concerto delle due “chitarre in minore” con un repertorio di canzoni tristi e paurose. Inoltre alle 18.30 e alle 21.30 esibizione con lo spettacolo di fuoco di Al Kimiya. Per tutta la durata della festa nell’androne del Comune sarà attivo uno spazio chiamato “truccabimbi” dove i più piccoli potranno truccarsi o personalizzare il taglio delle zucche.

Infine alle 23 grande parata delle maschere da piazza Cavour a piazza Garibaldi. Una “marcia funebre” accompagnerà un fantoccio avvolto in un mantello nero, che rappresenta le paure che ognuno di noi ha e che verranno bruciate nel rogo finale.

“Vogliamo interpretare lo spirito originario della Festa di Halloween – hanno spiegato gli organizzatori -, che è nata proprio per esorcizzare le paure dell’uomo”.

Alla realizzazione degli eventi hanno anche collaborato il Comitato festeggiamenti di San Bernardino, Danzart e Ma Mo (Maremma Movimentata,) mentre i commercianti e i ristoratori si stanno mobilitando per creare nei loro esercizi richiami alla festa.

“Si tratta di una manifestazione che ormai coinvolge tutta la città – ha detto l’assessore al Turismo Luca Santini – e che ogni anno attrae visitatori anche da altre città. Per questo motivo il Comune la sostiene con entusiasmo e siamo contenti di vedere come in ogni edizione questa festa cresca sempre di più mobilitando decine di persone”.

Per informazioni, Pro loco Massa Marittima tel. 3665330919 oppure si può consultare la pagina Facebook della Pro loco.