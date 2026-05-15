GROSSETO – Inaugurata la mostra “Il tempo del realismo. Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani”, in programma al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto con un’esposizione anche al Palazzo della Provincia fino al 6 settembre.

Promossa da Fondazione Grosseto Cultura, Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto e Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena, con il contributo di Fondazione Cr Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana e la collaborazione del Museo Galleria del Premio Suzzara, Isgrec, Fondazione Luciano Bianciardi, Mediateca digitale della Maremma, Associazione fotografia e territorio e Archivio Foto Gori, la mostra ricostruisce il clima culturale del dopoguerra, quando la tragedia di Ribolla del 1954 portò la Maremma al centro del dibattito nazionale.

Curata da Luca Quattrocchi e Livia Spano, dell’Università di Siena, l’esposizione mette a confronto i protagonisti del realismo italiano – da Renato Guttuso a Carlo Levi, da Ernesto Treccani a Giuseppe Zigaina – con gli artisti maremmani che, proprio in quegli anni, iniziarono a confrontarsi con un linguaggio capace di raccontare il lavoro, le condizioni sociali e la vita del territorio.

Il percorso espositivo si articola in tre sezioni: una dedicata ai grandi interpreti del realismo italiano, una agli artisti maremmani e al loro progressivo avvicinamento ai temi sociali, e una terza che amplia lo sguardo a fotografia e cinema, restituendo attraverso immagini e documenti il contesto storico e umano della Maremma del dopoguerra.

Accanto alle opere, il progetto ricostruisce il contesto culturale e civile in cui queste esperienze sono nate, riportando al centro una stagione in cui l’arte si confrontava direttamente con il lavoro, le condizioni sociali e le trasformazioni del territorio. Il riferimento alla tragedia di Ribolla e al dibattito che ne seguì permette di leggere la Maremma non più come periferia, ma come luogo di produzione culturale e di riflessione, capace di dialogare con i protagonisti del realismo italiano .

La mostra sarà visitabile dal 15 maggio al 6 settembre 2026 al Polo culturale Le Clarisse e al Palazzo della Provincia, con orari differenziati per periodo stagionale. L’ingresso è di 5 euro (ridotto 3 euro) per il Polo Le Clarisse e gratuito per il Palazzo della Provincia.

«La tragedia di Ribolla – afferma il presidente della Provincia Francesco Limatola – segnò una ferita profonda e indelebile nella storia della Maremma grossetana ma contribuì anche a richiamare l’attenzione nazionale sul nostro territorio, sulle trasformazioni sociali di quegli anni, sulle condizioni di lavoro delle miniere nonché sugli artisti che hanno saputo raccontare quell’epoca. Questa mostra coglie con grande efficacia quel passaggio storico, mettendo in dialogo arte, impegno sociale e memoria collettiva».

«Con questa mostra restituiamo centralità a una stagione culturale che ha saputo raccontare, con forza e verità, l’identità più profonda della nostra terra – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Grosseto e la Maremma tornano protagoniste di un dialogo nazionale grazie a grandi maestri come Renato Guttuso, Carlo Levi ed Ernesto Treccani, affiancati dagli artisti locali che hanno saputo interpretare con autenticità il nostro territorio. È un’esposizione che unisce memoria, identità e visione, e che conferma Grosseto come luogo vivo di produzione culturale e di riflessione».

«“Il tempo del realismo” è una mostra che parla non solo di arte, ma di società, di lavoro e di storia – interviene l’assessore alla Cultura di Grosseto Luca Agresti -. Attraverso un percorso articolato e coinvolgente, l’esposizione riesce a restituire al pubblico il clima culturale del dopoguerra e il ruolo centrale che la Maremma ha avuto in quel contesto. È un progetto di grande valore scientifico e divulgativo, che rafforza il nostro sistema culturale e la collaborazione con il mondo universitario, valorizzando al tempo stesso i nostri spazi espositivi e il patrimonio artistico locale».

«Questa mostra restituisce con grande chiarezza una stagione in cui l’arte si è fatta strumento di lettura della realtà, capace di interpretare i cambiamenti sociali e le trasformazioni di un territorio – spiega Carlo Vellutini, membro del Consiglio di amministrazione di Fondazione Cr Firenze -. Per Fondazione Cr Firenze è importante sostenere progetti che non si limitano alla dimensione espositiva, ma che ricostruiscono contesti, stimolano pensiero e rendono accessibile al pubblico una memoria collettiva complessa e ancora attuale. In questo percorso, il lavoro condiviso tra istituzioni, università e realtà locali rappresenta un valore aggiunto fondamentale. Il Polo culturale Le Clarisse e il Palazzo della Provincia si confermano così spazi capaci di accogliere e valorizzare proposte di qualità, contribuendo alla crescita di un sistema culturale diffuso e aperto, in grado di coinvolgere pubblici diversi e di rafforzare il legame tra cultura e territorio».

«La mostra e il suo catalogo – spiegano i curatori Luca Quattrocchi e Livia Spano – sono frutto di un lavoro di ricerca volto a studiare e valorizzare un patrimonio artistico per lo più inedito, in parte conservato nelle collezioni dell’amministrazione comunale e provinciale grossetana, che è testimonianza tangibile di una pagina storica da trasmettere alla comunità e alle nuove generazioni. In seguito alla tragedia di Ribolla, infatti, non solo gli artisti grossetani volgono l’attenzione all’arte d’impegno sociale, ma portano a compimento una politica culturale, intrapresa da tempo, fatta di relazioni e scambi con personalità note a livello nazionale, e che condurrà all’organizzazione della grande Rassegna di pittura realista nel 1955. Partendo dalla ricostruzione di quella Rassegna realista, a settant’anni di distanza, in questa esposizione si è voluto raccontare il panorama culturale della provincia quando l’arte era un tutt’uno con l’impegno civile e politico. La mostra, il catalogo e il convegno (28-29 maggio – Palazzo della Provincia, Grosseto), rientrano nelle attività del progetto d’Eccellenza Sopac (Sostenibilità del Patrimonio Culturale) del Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena, che ha, tra le altre finalità, quella della valorizzazione sostenibile del patrimonio sommerso, periferico o dimenticato, contribuendo così alla ricostruzione delle identità dei territori a cui quel patrimonio appartiene»

«Questa mostra – afferma Giovanni Tombari, presidente della Fondazione Grosseto Cultura – rappresenta un passaggio importante nel percorso che la Fondazione sta portando avanti per rafforzare il ruolo del Polo culturale Le Clarisse come luogo di produzione culturale e di confronto. Il progetto mette al centro una fase decisiva della storia del nostro territorio, rileggendola attraverso opere e documenti che aiutano a comprendere il rapporto tra arte e società. Il sostegno di Fondazione Cr Firenze si inserisce in questo percorso e consente di sviluppare iniziative di qualità, capaci di avere una ricaduta culturale ampia e duratura».

«Il tempo del realismo è una mostra che nasce da un lavoro condiviso e da un dialogo costante tra istituzioni, studiosi e realtà del territorio – commenta Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse -. L’obiettivo è restituire al pubblico non solo un’esposizione di opere, ma un racconto complesso, fatto di contesti, relazioni e percorsi. Le Clarisse e il Palazzo della Provincia diventano così spazi complementari di un progetto unitario, pensato per essere accessibile e per offrire strumenti di lettura anche alle nuove generazioni. Un ringraziamento va a Fondazione Cr Firenze per il sostegno al progetto, ai curatori Luca Quattrocchi e Livia Spano per il lavoro scientifico e a Carlo Bonazza per il contributo alla realizzazione della mostra».

Orari di apertura

Giovedi:10 – 13; 17 – 20

Venerdi:10 – 13; 17 – 20

Sabato:10 – 13; 16 – 19

Domenica:10 – 13; 16 – 19