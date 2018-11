Gustatus chiude in bellezza: ultima giornata all’insegna del buon cibo, tra sport e intrattenimento

ORBETELLO – Ultima giornata live dell’evento Gustatus: per una domenica all’insegna del divertimento e del tempo libero, e per gli amanti delle attività fisiche all’aria aperta si inizia alle ore 7,00 con la gara di pesca sportiva da kayak “SEA BASSMASTER MARINE – TROFEO CITTA’ DI ORBETELLO” per poi continuare alle ore 9,30 con “GUSTATUS VA IN BICICLETTA” percorsi in mountain bike e e-bike per tutti con guide escursionistiche e concludersi alle ore 10,30 con “GUSTATUS A PIEDI” passeggiata didattica di visita a Gustatus e a Orbetello con i suoi monumenti e palazzi storici.

Durante la giornata musica e spettacoli lungo le vie e nelle piazze della città

ORE 16,00: “GIULLARI MUSICI”, musica e spettacoli circensi medievali. A cura di Acrobati del Borgo Burattini & Giullari Musici. Vie della città e P.zza Plebiscito

ORE 17,00: “IL CONCIORTO”, canzoni e storie sul mondo delle verdure. Con Gian Luigi Carlone e Biagio Bagini. Piazza Cortesini

ORE 17,30 “GUSTATUS E IL CINEMA”: “La cuoca del Presidente”. A cura del prof. Antonio Santoro. Auditorium Comunale Giovanni paolo II

ORE 18,30:“BIANCHE PRESENZE”, magiche farfalle che danzano, volano e stupiscono. A cura di Accademia Creativa. Vie della città.

DALLE ORE 18,00: “MUSICA DAI TERRAZZI” a cura della Pro Loco Lagunare. Terrazzi di Orbetello

Infine alle ore 15.00 ESTRAZIONE E PREMIAZIONE VINI VINCITORI CONCORSO “ORBETELLO NEL BICCHIERE…PER TUTTI” AREA “DISSAPORE CAFE’, Piazza Eroe dei due mondi.