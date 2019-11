Guido Tonelli presenta “Genesi”: uno dei padri del bosone di Higgs in città con il suo nuovo libro

GRSSETO – Guido Tonelli, uno dei padri del bosone di Higgs e responsabile di una delle torri del grande anello dell’acceleratore del Cern di Ginevra, sarà ospite giovedì 28 novembre a Grosseto. La Fondazione Luciano Bianciardi ha organizzato due momenti di incontro: il primo, la mattina, riservato agli studenti del Polo Liceale Aldi e, nel pomeriggio, dalle 16,30 un evento pubblico al Museo di Storia naturale durante il quale Tonelli presenterà il suo ultimo libro “Genesi”.

«”Nessuna civiltà, grande o piccola che sia, può reggersi senza il grande racconto delle origini”. Un libro da leggere, entusiasmante, scritto bene con uno stile divulgativo attraente, che trasmette l’entusiasmo dell’autore per la scienza, per la “nuova fisica” resa accessibile al cittadino di cultura media – raccontano dalla fondazione -. Si legge una fiducia sulla capacità della scienza di superare i pregiudizi. Ogni popolo ha bisogno del proprio racconto delle origini, senza il quale non può esistere. Su questo si fonda il libro. L’approccio speciale di Tonelli è raccontare le origini del nostro mondo attraverso il linguaggio attuale della scienza».