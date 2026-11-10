GROSSETO. L’appuntamento è per lunedì 16 novembre 2026, alle ore 15.30, nella Sala Pegaso della Provincia, in Piazza Dante, con l’assemblea pubblica “Guida al Progetto di vita”, dedicata al Decreto legislativo 62/2024 e alle novità introdotte dalla riforma della disabilità.

L’iniziativa, promossa dalla Consulta per le Disabilità della Provincia di Grosseto, sarà a cura di “Persone – Coordinamento Nazionale contro la discriminazione delle persone con disabilità”.

Parteciperanno Alice Sodi, Marta Migliosi e Katia Salice, coordinatrici di Persone.

Al centro dell’incontro, il significato del Progetto di vita: un percorso personalizzato che deve mettere la persona con disabilità al centro delle decisioni che la riguardano, tenendo conto dei suoi desideri, delle sue capacità, dei bisogni di sostegno e delle opportunità di partecipazione alla vita sociale.

Il confronto offrirà l’occasione per approfondire, con un linguaggio accessibile, i principali aspetti della riforma e le questioni concrete legate alla sua attuazione: come orientarsi tra procedure e servizi, quali soggetti sono coinvolti e come trasformare i diritti riconosciuti dalla legge in opportunità reali per le persone con disabilità e le loro famiglie.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza, alle persone con disabilità, alle famiglie, alle associazioni e agli operatori del territorio, per favorire l’informazione, il confronto e la partecipazione.