Gufi, barbagianni e poiane: i “Rapaci visti da vicino” alla Casa rossa

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Alla Casa rossa Ximenes, all’interno della riserva naturale della Diaccia Botrona, in occasione della Settimana europea dei Parchi 2019, l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, in collaborazione con la Regione Toscana propongono una serie di appuntamenti.

Giovedì ha riscosso successo l’evento per bambini: “Crea il tuo orto ecosostenibile e portalo a casa con te”, sono stati posizionati fiori ed altre piante senza l’utilizzo di plastiche monouso.

Sabato 25 maggio, i locali della Casa Rossa ospiteranno, a partire dalle 17, la mostra fotografica di Marco Brandi sugli uccelli simbolo della Riserva naturale della Diaccia Botrona, che vanno dal falco pescatore, ai fenicotteri, fino ad arrivare al più sfuggente martin pescatore.

Domenica 26 maggio, sempre nella stessa location, dalle 16 si terrà l’esposizione dei “Rapaci visti da vicino”, a cura dei Falconieri del Granducato di Toscana, che faranno ammirare dal vivo gufi, barbagianni, astori, poiane e altri rapaci del nostro territorio e non solo.

Il 24 Maggio 1909 è una data storica per l’Europa e per l’ambiente, in Svezia venne istituito il primo Parco naturale d’Europa. Per questo ogni anno, su iniziativa dell’Europarc, la Federazione europea dei Parchi si festeggia la “Giornata europea dei Parchi“, che in Italia diventa la “Settimana europea dei Parchi”, che si svolge dal 24 Maggio al 2 Giugno.

Lo scopo di questa manifestazione è quello di favorire il diffondersi di una più profonda cultura e coscienza ambientale, far conoscere alle persone la stupenda rete di aree protette come la Diaccia Botrona.