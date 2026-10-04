GROSSETO – Un gruppo di lettura per condividere impressioni, punti di vista ed emozioni partendo dalle pagine dei libri. È la nuova iniziativa promossa da Uisp Grosseto, pensata come un momento periodico di ritrovo e confronto attorno ai temi della narrativa e della saggistica.

Come funziona il laboratorio di lettura

Il progetto prevede una struttura laboratoriale: a partire da una specifica tematica si procederà alla selezione dei testi da leggere. I partecipanti cominceranno la lettura insieme, la proseguiranno poi individualmente e infine si ritroveranno per commentare e scambiarsi riflessioni sull’opera scelta. Gli incontri si terranno a cadenza regolare, indicativamente ogni due o tre settimane.

Il primo appuntamento e come prenotare

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 15 ottobre alle 15,30 nella sede Uisp di via Europa 161. L’evento, diretto da Deborah Santini, è promosso dal comitato Uisp di Grosseto, supervisionato dalla responsabile delle attività sociali Maria Teresa Ferrini. Per partecipare è necessario prenotare contattando il numero 3317650140.

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