“Grosseto visibile”: una nuova guida racconta la città. Appuntamento in libreria

GROSSETO – La domenica alla Casa del Quartiere (piazza Pacciardi, 1) di Grosseto propone per il 14 aprile, alle 16 il laboratorio sulla manipolazione dell’argilla a cura di Mivà (info: 333-7960980) per i più piccoli partendo dalla lettura di uno dei libri presenti alla libreria QB.

Alle 18.30 si parla di arte con il libro “Grosseto visibile” (ed. Effigi) a cura di Maria Grazia Celuzza e Mauro Papa. Intervengono: Maria Grazia Celuzza, Carlo Bonazza e l’editore Mario Papalini.

“Questo libro – spiegano i curatori- ha uno scopo. Vuole descrivere la città ‘visibile’, cioè quella che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno ma che spesso non riusciamo a vedere. Una città che presenta monumenti storici ed edifici di grande interesse, ma anche opere d’arte allestite negli spazi pubblici, ad esempio statue, dipinti murali o installazioni, che sono diventate invisibili a causa della nostra distrazione. Questo libro ha anche delle ambizioni e, forse, alcuni meriti e molti limiti”.

“L’ambizione – concludono – è quella di provare a realizzare un ibrido tra la pubblicazione scientifica, ordinata per schede, e la guida divulgativa che suggerisce percorsi urbani operando una selezione critica nel materiale da presentare. Tra i meriti, a nostro avviso il principale è che, per la prima volta, quasi tutte le opere d’arte pubblica di Grosseto, a prescindere dalla loro qualità estetica o dalla data di esecuzione, trovano spazio e visibilità in una visione organica e dettagliata.”