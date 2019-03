“Grosseto tra storia e fede” il docufilm al cinema dell’Aurelia Antica

GROSSETO – Dopo l’avventura che ci ha portati alla ‘Scoperta dei segreti delle Mura Medicee’, la Group 013PK presenta un nuovo viaggio della troupe di EsploranDoc nel cuore della città di Grosseto: “Tra Storia e Fede”. Immagini straordinarie e inedite, girate con l’ausilio di camere fisse e su droni, accompagneranno gli spettatori tra i luoghi della fede e della storia, viaggiando nel tempo grazie alle preziose testimonianze archeologiche dei musei e dei tesori della Diocesi. Un percorso unico e suggestivo alla riscoperta della città.

Dopo la conferenza di presentazione di lunedì 4 marzo, questo secondo documentario verrà presentato pubblicamente con la proiezione del 15 marzo, dalle ore 17.30, nella sala del cinema del centro commerciale Aurelia Antica. “Invitiamo tutta la città a partecipare agli eventi, per un documentario che racconta di una Grosseto sorprendente e affascinante, della sua storia e dei suoi luoghi sacri, e dei tesori in essi contenuti. La location delle riprese comprende piazza Dante, Teatro degli Industri, Cattedrale di San Lorenzo, chiesa di san Francesco, chiesa di san Giovanni Decollato (Misericordia), chiesa di san Pietro, Museo archeologico e d’arte della Maremma, Museo Lab, Museo collezione Roberto Ferretti, Museo collezione diocesana”.

“Come amministrazione comunale, non possiamo che evidenziare quanto il lavoro dell’equipe fornisca un duplice servizio alla nostra città – sottolineano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura e vicesindaco Luca Agresti -. Fornisce un interessante quadro storico del nostro centro cittadino, regalandoci anche punti di vista inediti e sorprendenti come quelli ripresi dall’alto, con l’aiuto dei droni. In più, riesce a valorizzare la nostra città, illuminandola di ulteriore fascino, ricordando e ricordandoci ancora una volta di quante bellezze, risorse e potenzialità siano in essa conservate”.

Conclude Marco Barzanti:”Ringraziamo il sindaco di Grosseto, l’amministrazione comunale, la Provincia, l’Istituzione Le Mura, gli enti pubblici che hanno condiviso la nostra proposta culturale, utile ed improntata anche alla valorizzazione di Grosseto e della Maremma, luogo ricco di storia, arte e cultura. E ringrazio il team di EsploranDoc per l’impegno profuso e lo splendido lavoro svolto, nelle persone di Edoardo Tamburini (operatore alle camere fisse), Alessandro La Spina (operatore al drone) e Raffaele Papa (direzione della fotografia, montaggio e regia)”.