Grosseto riscopre il piacere del modellismo: ecco l’associazione “Ergo Sum”

GROSSETO – Aerei, carri armati, astronavi e soldatini: questi gli indiscussi protagonisti della mostra che avrà luogo sabato 10 novembre dalle 15 alle 19 presso l’associazione culturale Ergo Sum in via Unione Sovietica 66, al primo piano. Ad accogliervi ci saranno miniature realizzate tutte da modellisti grossetani, alcuni dei quali rappresentano un’eccellenza a livello nazionale. “Con questa mostra intendiamo far conoscere alle nuove generazioni la bellezza di questa attività, e come questa possa essere utile per approcciarsi alla storia in una modalità diversa, sicuramente inconsueta ma affascinante e divertente”, afferma Marco Cappuccini, curatore della mostra. “Grazie alla costruzione in scala i modellisti possono conoscere da vicino gli eserciti, i mezzi e le strategie del passato. Inoltre è un ottimo esercizio per lo sviluppo della manualità e della concentrazione” , prosegue. Ma non è tutto: il 18 novembre infatti verrà inaugurato il laboratorio di modellismo, uno spazio dove poter imparare e confrontarsi in questa disciplina artistica aperto a tutti, esperti e principianti.

Il laboratorio, come la mostra, rientra tra le attività proposte dall’associazione culturale Ergo Sum che da anni supporta i ragazzi nell’attività didattica e nel fornire loro strumenti per crescere. “La passione è il motore che ci spinge nella vita – sostiene Ilaria Urciuoli, presidente dell’associazione – e il nostro desiderio è quello di far scoprire a grandi e piccoli le cose belle che ci circondano. Questo ci guida nella scelta delle attività che proponiamo e soprattutto nel modo di proporle”.

L’ingresso è libero. Per info: 320 8986925