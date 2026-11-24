GROSSETO – Venerdì 27 novembre alle ore 16.30, presso l’Università di Grosseto nell’Aula delle Colonne, via Ginori 43, un evento particolare promosso dall’Associazione Anna Magnani. L’iniziativa è patrocinata dalla Fondazione del Polo Universitario grossetano. Si parlerà della figura e dell’opera di Roberto Ferretti, l’antropologo morto il 26 dicembre 1984, a soli 36 anni, in un incidente in Giordania. “Roberto Ferretti: Viaggi, misteri e magia” questo il titolo.

L’incontro sarà introdotto da Gloria Lamioni e verrà presentato e coordinato da Corrado Barontini, ricercatore di tradizioni popolari.

Nello svolgimento dell’iniziativa, sono previsti interventi e testimonianze di: Nevia Grazzini, Pier Giorgio Zotti, Alberto Vero e di Maria Grazia Trani, che fa parte del direttivo dell’Associazione.

Si deve a Roberto Ferretti l’idea di aver realizzato l’Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana, istituito nel 1979. La ricerca demologica con Ferretti si estese, in quegli anni, a tutta la provincia di Grosseto, giungendo a indagare le usanze dell’Amiata senese e del viterbese. Con il suo impegno è sicuramente stato realizzato uno dei più importanti archivi etno-antropologici sulle tradizioni della Maremma.

Da allora, grazie alla sua attività intellettuale e di animatore culturale, molte cose si resero visibili al grande pubblico: le rassegne dei Maggi, delle Befanate, il “Sega la vecchia”, il Carnevale, il Canto popolare, l’Ottava rima, le Leggende, la storia della comunità Giurisdavidica, i Riti del fuoco come quello della “Focarazza di Santa Caterina”… I materiali raccolti da Ferretti, dopo la sua scomparsa, sono stati pubblicati e diffusi e sono divenuti oggetto di studio grazie al paziente lavoro di Gabriella Pizzetti, di Paolo Nardini, di Nevia Grazzini, di Pier Giorgio Zotti, di Florio Carnesecchi e soprattutto dell’amico antropologo Pietro Clemente, docente universitario, che ha continuamente rimarcato la centralità delle sue ricerche.

Con questa iniziativa si torna a parlare di Roberto Ferretti, soprattutto per le indagini meno note degli ultimi tempi che hanno riguardato il mondo magico, ma anche per i suoi viaggi realizzati all’insegna della conoscenza di altre terre e altre usanze.

“Se la storia ha una morale – scriveva nel 1980 Ferretti parlando di Leggende e Tradizioni – spesso questa è la versione che ne dà il popolo ed è il bagaglio di tradizioni orali ad incarnarla”.