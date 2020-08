“Grosseto in scena” riparte con una serata di musica e parole

BRACCAGNI – Musica e parole animeranno Braccagni giovedì 6 agosto con il nuovo appuntamento della rassegna “Grosseto in scena”. Alle ore 21.30 nel sagrato della chiesa di San Guglielmo d’Aquitania l’attrice Irene Paoletti e il musicista Emanuele Bocci dell’associazione Arts&Crafts presentano “Leggendaria”, un reading di musica e teatro.

La performance è a ingresso gratuito, ma è consigliata la prenotazione al numero 347/8040831.

”Leggendaria” – spiegano dall’associazione – è un libro di fiabe, di bellezza e di poesia da ascoltare e rivivere, dove ogni personaggio racconta la propria storia, attraverso l’interpretazione teatrale o la musica e il canto. Il pubblico assiste e si emoziona aggiungendo di storia in storia un piccolo frammento di conoscenza di questo misterioso territorio maremmano. Armonie poetiche, popolari, surreali si alternano in un intreccio di magia e di narrazione dalle suggestioni ipnotiche, appassionanti, languide e infuocate. Poesia e bellezza che trasformano le tradizioni popolari in un incanto contemporaneo, sempre attuale e avvolgente.