“Grosseto in scena”: performance tra musica e danza al chiostro della Chelliana

GROSSETO – La rassegna “Grosseto in scena”, il cartellone estivo organizzato dai Teatri di Grosseto e dal Comune, propone il primo appuntamento.

Mercoledì 17 giugno alle 21.30 nel chiostro della Biblioteca Chelliana, in via Giuseppe Mazzini, va in scena il duo formato da Serena Rinaldi e Viola Cecchini con una performance che spazia tra danza e musica. La musicista e concertista classica Rinaldi pizzica con maestria le corde della sua chitarra, trasportando il pubblico in un climax ascendente di grazia musicale per accompagnare i movimenti sinuosi della danzatrice Viola Cecchini, che vanta collaborazioni con il maestro belga Micha van Hoecke.

«La performance – dichiara il vicesindaco e assessore alla Cultura, Luca Agresti – inaugura “Grosseto in scena”: abbiamo voluto animare il centro storico, i quartieri e le frazioni della città con eventi artistici differenti tra loro per avvicinare un pubblico eterogeneo e animare così Grosseto nel periodo estivo, dopo l’emergenza sanitaria. Gli appuntamenti saranno tenuti nel rispetto delle norme anti-contagio».

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è consigliata la prenotazione. Chiamare i numeri 347 8040831 – 334 1030779.