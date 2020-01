GROSSETO – Continuano gli appuntamenti al Museo archeologico e d’arte della Maremma legati alla mostra “Oltre il Duomo. Il pozzo ipogeo e le sue ricchezze”.

L’appuntamento è per giovedì 23 gennaio alle 18 nella sede del Polo universitario grossetano in via Ginori 43 per la conferenza: ” Grosseto dopo la peste nera. Inferno o Paradiso?” a cura di Roberto Farinelli (Università degli Studi di Siena). L’ingresso è gratuito.