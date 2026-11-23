GROSSETO – Dopo il successo della prima edizione, dal 28 novembre al 23 dicembre, torna a Grosseto “Armonie Giapponesi – Racconti, arti, incontri”, la rassegna dedicata alla cultura del Sol Levante che animerà il Palazzo della Provincia e altri spazi istituzionali con un ricco calendario di appuntamenti tra arte, musica, cinema, letteratura e tradizioni. L’iniziativa assume quest’anno un significato particolare perché si inserisce nelle celebrazioni per il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, offrendo un’occasione per approfondire la conoscenza di una cultura millenaria e rafforzare il dialogo tra due Paesi legati da rapporti di amicizia e scambio culturale.

Ad aprire la rassegna sabato 28 novembre, alle ore 10, nella sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi, sarà l’inaugurazione delle mostre dal titolo “Il Giappone di Fosco Maraini”, a cura dell’Istituto Giapponese di Cultura in Roma- Japan Foundation; e “L’arte del Tessuto” una bellissima esposizione di kimono d’epoca originali a cura dell’associazione Centro Internazionale di Scambi culturali. Per l’occasione la musica dal vivo accompagnerà il momento dell’inaugurazione, con l’esibizione “Verso l’Oriente”, sulle note dell’arpa giapponese koto, suonata da Sayune Sonobe e del flauto shakuhachi in bucchero, con Claudio Pisapia. Introduce l’esibizione degli artisti il maestro Giovanni Lanzini dell’associazione Amici del Quartetto che collabora all’iniziativa con l’associazione Cisc. Per l’occasione saranno a Grosseto in rappresentanza dell’Ambasciata del Giappone in Italia, il funzionario Hiroshi Kubo e la capo ufficio stampa Rika Omagari. Dopo i saluti istituzionali interverranno all’inaugurazione Carlo Bonazza, dell’associazione Fotografia e Territorio e Lucia Matergi, direttrice della Fondazione Luciano Bianciardi, che ci parleranno dell’endocosmo Maraini, illustrando la figura di Fosco Maraini come fotografo e scrittore. Le mostre resteranno visitabili fino al 23 dicembre, a ingresso libero, negli orari di apertura del palazzo.

La rassegna Armonie Giapponesi è ideata e organizzata dalla Provincia di Grosseto, per celebrare lo storico gemellaggio con la città giapponese di Kashiwara, che è attivo dal 1999. Collaborano alle iniziative l’Istituto Giapponese di Cultura con sede a Roma e diverse realtà del territorio, tra le quali la Fondazione Polo Universitario Grossetano; il Liceo statale Rosmini, la Fondazione Luciano Bianciardi, Tejidas Trame Collettive; lo studio d’arte Bonsai e Suiseki di Grosseto; Club Unesco Grosseto Maremma; la Proloco di Grosseto; la Mediateca digitale della Maremma; Kansassìti Aps; Associazione Amici del Quartetto; Cisc; Fotografia Territorio -associazione Fototeca della Maremma. La rassegna gode inoltre del patrocinio dell’Ambasciata del Giappone in Italia, della Regione Toscana e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

“Aprire le porte del Palazzo della Provincia ai cittadini con questa rassegna, giunta alla seconda edizione, significa valorizzare il territorio come luogo di cultura e di relazioni internazionali – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – offrendo diverse occasioni per avvicinarsi al Giappone. Desidero ringraziare il gruppo di lavoro della Provincia, le associazioni, le istituzioni e i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione del programma. Tutto nasce nel solco dello storico gemellaggio con la città giapponese di Kashiwara, che dall’anno scorso abbiamo deciso di rilanciare, in un tempo di conflitti e tensioni, perché l’incontro tra popoli aiuta a parlare di pace. Il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone rappresenta un’importante opportunità per rinnovare questo legame.”

La rassegna prosegue con le seguenti iniziative:

Ampio spazio sarà riservato al cinema giapponese, grazie alla collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma – Japan Foundation, l’Associazione Kansassiti e la Mediateca digitale della Maremma. In programma tre proiezioni nella Sala Pegaso: il 29 novembre alle 17.30, si comincia con la pellicola Mori, the Artist’s Habitat (La casa di Mori) di Shūichi Okita anno 2018; Introduce Alice Coiro di Mediateca Digitale. L‘8 dicembre, alle 17.30, proiezione del film Oshin – anno 2013,di Shin Togashi. Introduce Giovanni Bogani , giornalista critico cinematografico. Il 12 dicembre, alle 17.30, Kamome Diner, anno 2006, (Caffetteria Kamome) di Naoko Ogigami. Introduce Giovanni Bogani , giornalista critico cinematografico.

La letteratura sarà protagonista mercoledì 2 dicembre, alle 17.30, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia con “Pagine dal Giappone”, letture a cura di Lucia Matergi, direttrice della Fondazione Luciano Bianciardi.

La musica allieterà il pubblico il giorno dell’inaugurazione e sabato 5 dicembre, alle 17.30 nella Sala consiliare del Palazzo della Provincia con il concerto “Fra Europa e Giappone”. Introduce il maestro Giovanni Lanzini dell’associazione Amici del Quartetto. Suonerà Roberto Salerno alla chitarra, musiche di Hosokawa, Turina, Paganini e Barrios.

Sabato 5 e domenica 6 dicembre, a Palazzo della Provincia, dalle ore 10 alle 19, sarà possibile visitare un’esposizione di bonsai a cura dell’Associazione Studio d’Arte Bonsai e Suiseki di Grosseto. Domenica 6 dicembre è inoltre previsto un approfondimento dedicato ai kusamono, l’arte di comporre e coltivare erbe in vaso, a cura del Club Bonsai di Siena.

Il programma coinvolgerà anche le scuole con incontri dedicati al teatro Kamishibai, realizzati in collaborazione con l’associazione TEjidas e il Liceo statale Rosmini, a cura di Martina Pagliucoli. Sono inoltre previsti dei matinée cinematografici riservati agli studenti, su prenotazione, presso la Mediateca digitale della Maremma, in collaborazione con l’associazione Kansassiti.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero, salvo gli appuntamenti riservati alle scuole.