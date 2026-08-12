MONTEROTONDO MARITTIMO – Giovedì 13 agosto alle 21:30, a Rocca degli Alberti, concerto di Monday Orchestra – 100 anni da John Coltrane.

Luca Missiti direzione e arrangiamenti / Daniele Moretto, Alessandro Bottacchiari tromba / Humberto Amesquita, Carlo Napolitano trombone / Giulio Visibelli sax contralto / Tullio Ricci, Andrea Ciceri sax tenore / Ubaldo Busco sax baritono / Antonio Vivenzio pianoforte / Marco Vaggi contrabbasso / Tony Arco batteria.

Special guest: Stefano Cocco Cantini sax.

Prima del concerto

Ore 19:30, “Around Coltrane”, lezione a cura di Maurizio Franco | Teatro del Ciliegio

Monday Orchestra propone un percorso musicale attraverso l’opera di John Coltrane, coprendo un arco temporale che va dagli anni Cinquanta al 1967. Il repertorio include composizioni rappresentative delle diverse fasi della sua carriera, dagli esordi legati all’hard bop e al modal jazz fino alle ultime esperienze di ricerca formale e spirituale.

L’idea è affrontare, in un unico concerto, l’evoluzione completa del linguaggio coltraniano, mettendo in relazione brani e periodi spesso presentati separatamente. Il concerto è concepito come una narrazione continua, in cui le scelte musicali evidenziano le trasformazioni del suono, dell’improvvisazione e del rapporto tra struttura e libertà.

Ingresso gratuito

Grey Cat Festival è organizzato e gestito da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Suvereto (coinvolgendo ben tre territori provinciali). Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze.

Info e prevendite:

055 240397 – www.eventimusicpool.it – 0566 52012 IAT Follonica

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, 055/210804

Punti vendita: IAT, Negozi Coop