FOLLONICA – Gavino Murgia trio Mattanza in concerto a Follonica lunedì 3 agosto 2026, alle 21:30 al Casello Idraulico.

Gavino Murgia Trio Mattanza: Gavino Murgia sax / Fabio Giachino tastiere / Mattia Barbieri batteria.

Stefano Marini trio: Stefano Marini chitarra / Simone Brilli batteria / Stefano Zambon contrabbasso.

L’ultima mattanza è un album di Gavino Murgia dedicato al mare. Una storia millenaria di sublime violenza, vulnerabilità, abuso ma anche bellezza e grazia.

I musicisti tessono le loro trame musicali con voci, strumenti ma anche silenzio ed esplorano il mare attorno alla Sardegna e a San Pietro, la piccola isola del sud-ovest, il cui capoluogo Carloforte è diventato simbolo e centro della tonnara sarda tradizionale. Tradizione e groove jazz, intrecciati in un arco musicale artistico che racconta la storia di questa grande tradizione.

Il Trio di Stefano Marini propone un repertorio di composizioni originali, in cui il jazz contemporaneo si intreccia con una ricerca personale su forma, suono e dinamica. La scrittura alterna strutture definite a sezioni più aperte, lasciando spazio a un’improvvisazione che si integra organicamente con il materiale compositivo.

Ingresso € 15/13 rid. + d.p.

Grey Cat Festival è organizzato e gestito da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Suvereto (coinvolgendo ben tre territori provinciali). Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze.

Info e prevendite: 055 240397 – www.eventimusicpool.it – 0566 52012 IAT Follonica

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, 055/210804

Punti vendita: IAT, Negozi Coop

(Foto: Tiziana Pala)