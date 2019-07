Grey Cat Festival, tre giorni in ricordo di Michel Petrucciani: concerti, incontri e workshop

FOLLONICA – Grey Cat Festival, l’appassionante maratona musicale che coinvolge grandi e piccoli centri, teatri, piazze, castelli, ex spazi industriali della Maremma Toscana in una full immersion tra musica, natura e territorio, dedica gli eventi in programma fra il 31 luglio e il 2 agosto, al genio e al talento di Michel Petrucciani a venti anni dalla sua scomparsa.

Mercoledì 31 luglio i tre giorni dedicati a Michel Petrucciani si aprono con “Vent’anni senza Michel”, un incontro alle 21 al Chiostro della Fonderia Leopolda di Follonica al quale parteciperanno il musicologo Maurizio Franco, il batterista Manhu Roche, il direttore artistico del Festival, Stefano Cocco Cantini, e Philippe Petrucciani, musicista e fratello di Michel. A seguire verrà proiettato il docufilm di Roger Willemsen “Non Stop Travels with Michel Petrucciani”. Ingresso libero.

Giovedì 1 agosto, alle 21:30 al Chiostro della Fonderia Leopolda, la voce avvolgente di Nathalie Blanc e le composizioni dalle seducenti linee melodiche del chitarrista Philippe Petrucciani. Insieme a loro, il basso di Dominique Di Piazza e la batteria di Manhu Roche. Un quartetto che presenta in musica la propria libertà espressiva, preservando chiarezza e rigore espressivo. Nathalie e Philippe, in lavori discografici e numerosi concerti in tutta Europa, hanno definito un ritratto musicale di Michel Petrucciani, uno dei più grandi talenti esistiti del pianismo jazz.

Venerdì 2 agosto alle 21:30, al teatro all’aperto Le Ferriere, un concerto che, con grande rispetto, nostalgia e stima, mantiene vivo il ricordo di un uomo straordinario, della sua gioia di vivere, della sua energia positiva e della sua musica. Pierre Bethmann, Stefano “Cocco” Cantini, François Gallix, Manhu Roche, insieme al trombettista Flavio Boltro, celebrano la ricchezza della musica di Petrucciani, la sua bellezza e complessità, patrimonio indimenticato e fonte di ispirazione. Batterista francese, Manhu Roche è uno dei musicisti europei più talentuosi e originali. Dopo aver studiato con lui i fondamenti della musica jazz, ha suonato nel trio e nel quartetto di Michel Petrucciani negli ultimi anni della sua vita. Nella sua carriera ha collaborato con grandi nomi americani ed europei.

In programma il 1 e il 2 agosto anche ben 4 workshop in collaborazione con la scuola AMF di Follonica dedicati al pianoforte, alla voce, alla batteria e al sax. Giovedì 1 agosto, in programma due incontri con Nathalie Blanc e con Dominique Di Piazza. Venerdì 2 agosto, presso la Sala Leopoldina del Teatro La Fonderia, due incontri che vedranno protagonisti la batteria di Manhu Roche e il sax con Stefano Cocco Cantini.

La partecipazione è gratuita. Prenotazioni a info@scuoladimusicadifollonicaamf.it

Programma:

Mercoledì 31 luglio, ore 21:00

Incontro: Vent’anni senza Michel

Docufilm: Non Stop Travels with Michel Petrucciani

Ingresso libero.

Giovedì 1 agosto

Ore 17:00, Sala Fonderia Leopolda

Workshop con Nathalie Blanc (voce) e Dominique Di Piazza (basso)

Ore 21:30, Chiostro Fonderia Leopolda

PHILIPPE PETRUCCIANI – NATHALIE BLANC

Philippe Petrucciani: chitarra / Nathalie Blanc: voce / Dominique di Piazza: contrabbasso

Manhu Roche: batteria

Posto unico 12 euro/10 euro +d.p.

Venerdì 2 agosto

Ore 17 Sala della Fonderia Leopolda

Workshop con Manhu Roche (batteria), Stefano Cocco Cantini (sax)

ore 21:30

Teatro all’aperto Le Ferriere, Follonica (GR)

MANHU ROCHE QUARTET feat. STEFANO “COCCO” CANTINI e FLAVIO BOLTRO

Pierre de Bethmann: piano / Stefano Cantini: sax / François Gallix: contrabbasso / Manhu Roche: batteria

feat. Flavio Boltro: tromba

Posto unico 18 euro/16 euro + d.p.

un unico abbonamento / 60 euro per tutti i concerti

info 055 240397 www.eventimusicpool.it – 0566 52012;

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, Circuito Box Office, 055/210804;

Punti vendita: Follonica: Pro Loco 0566/52012; Supermercato Coop 0566/264341; Grosseto: Tabaccheria Amoroso 0564 21046, Bartolucci “Expert” 0564 410155; Ipercoop Grosseto/Maremà 0564 462511; Orbetello: IAT 0564-860447, Piombino: Tabaccheria Magnani 0565/222213; Cecina: Coop 0586/6863110 – Dischi Corsi 0586 680170,

Venturina: Coop – 0565-8511