Grey Cat Festival: Nick The Nightfly in concerto al Castello di Scarlino

SCARLINO – Continua la nuova edizione di Grey Cat Festival. Nuovo appuntamento di una appassionante maratona musicale che ha coinvolto grandi e piccoli centri, teatri, piazze, castelli, ex spazi industriali della Maremma Toscana in una full immersion tra musica, natura e territorio. Sabato 10 agosto, Nick The Nightfly sarà in concerto al Castello di Scarlino alle 21.30.

Speaker radiofonico, cantante, musicista, compositore; talent scout. Sono davvero tanti i campi di attività di Nick The Nightfly. Artista poliedrico è generatore di nuove mode e gusti musicali.

Conosciuto nel panorama radiofonico italiano per il programma “Monte Carlo Night” attraverso il quale ha portato in Italia la musica new age, la fusion, la world music, la musica brasiliana, il jazz e l’acid jazz e negli ultimi anni anche i suoni del nujazz, il lounge e la chill out. Ha cantato in diretta radiofonica con numerosi ospiti di grande prestigio come Pat Metheny, Michael Bublè, Giovanni Allevi, Carmen Consoli, David Knopfer, Solis String Quartet, Ron, Incognito e tanti altri. Negli anni ha vinto numerosi premi e partecipato a varie trasmissioni televisive. Ha curato e pubblicato un grande numero di compilation, due album da solista (“Don’t Forget” e “Nice One”) e si è esibito in concerto in tutta italia con la sua Monte Carlo Night Orchestra, con il suo quintetto Nice One, e in alcune occasioni anche con un’Orchestra Sinfonica, spesso con ospiti speciali. Dal 2003 è direttore artistico del Blue Note di Milano, tempio milanese del jazz, diventato negli ultimi anni un punto di riferimento della musica di qualità e dove si sono esibiti alcuni fra i musicisti più famosi del mondo.

Il concerto si svolgerà nella splendida rocca aldobrandesca nota anche come “Rocca Pisana” o “Castello di Scarlino”. Dalle 20:30 il pubblico potrà partecipare a una visita guidata per scoprirne le caratteristiche più belle e suggestive. Inoltre, prima del concerto, potrà gustare i prodotti tipici del territorio con un apericena curato da Ristonodo Coop Melograno.

Nick The Nightfly official: http://www.nickthenightfly.com/ – https://www.facebook.com/nickthenightfly.official

un unico abbonamento / 60 euro per tutti i concerti

Ingresso: posto unico 15 euro/13 euro + d.p.

info 055 240397 www.eventimusicpool.it – 0566 52012;

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, Circuito Box Office, 055/210804;

Punti vendita: Follonica: Pro Loco 0566/52012; Supermercato Coop 0566/264341; Grosseto: Tabaccheria Amoroso 0564 21046, Bartolucci “Expert” 0564 410155; Ipercoop Grosseto/Maremà 0564 462511; Orbetello: IAT 0564-860447, Piombino: Tabaccheria Magnani 0565/222213; Cecina: Coop 0586/6863110 – Dischi Corsi 0586 680170,

Venturina: Coop – 0565-8511