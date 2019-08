Grey Cat Festival: musica, visite guidate e degustazioni a Monterotondo. Quintorigo sul palco

GROSSETO – Continua la nuova edizione di Grey Cat Festival. Nuovo appuntamento di una appassionante maratona musicale che ha coinvolto grandi e piccoli centri, teatri, piazze, castelli, ex spazi industriali della Maremma Toscana in una full immersion tra musica, natura e territorio. Lunedì 5 agosto, ore 21:30 alla Rocca degli Alberti, Monterotondo Marittimo , i Quintorigo presentano Opposites.

A venti anni esatti dalla comparsa ufficiale della band sulla scena musicale italiana, il quartetto romagnolo sta per dare alle stampe Opposites: rivisitazione di classici e dialogo con essi, in 10 cover e 11 brani originali, con la massima libertà artistica, un nuovo imponente lavoro discografico a cui seguirà anche uno spettacolo live originale e dirompente. Opposites è un nuovo lavoro che ancora una volta alza il tiro di un personalissimo percorso artistico e che gioca adesso con i chiaroscuri della musica del ‘900 passando da Duke Ellington a Monk, da Oliver Nelson a Ornette Coleman, da David Bowie alle tinte acide dei Rage Against The Machine.

Quintorigo è senza dubbio uno dei gruppi musicali più originali e interessanti del mondo musicale italiano. Emerso con prepotenza e intelligenza ha dimostrato che non esistono barriere fra generi musicali. Mostrando rare versatilità e capacità strumentali, i Quintorigo si permettono di shakerare suoni e generi musicali: classico, rock, jazz, punk, reggae, funky, blues, in un continuo gioco tra musica e voce il cui risultato è come un cielo sereno da cui improvvisamente arriva un temporale. Archi che diventano chitarre elettriche, distorte e violente, per poi tornare alle sonorità originarie, sassofoni indemoniati ma allo stesso tempo melodici, il contrabbasso che sostiene con una ritmica decisa e la voce che incornicia i suoni spaziando sulle più diverse timbriche. Questo è ciò che contraddistingue in modo inequivocabile ed ineguagliabile i Quintorigo, facendo della loro musica un marchio di fabbrica: il sound Quintorigo.

La singolarità dei suoni, strumentali e vocali, in una riuscitissima commistione tra generi musicali più diversi, insieme all’ originalità dei testi, offrono una combinazione che non permette di annoiarsi all’ ascolto.

Nel corso degli anni i Quintorigo hanno maturato una grande esperienza live, calcando palchi in ogni angolo della penisola. Nel loro palmares troviamo: 1° posto ad Arezzo Wave 98; Premio della Critica e Premio come Miglior Arrangiamento al Festival di Sanremo ’99; vincitori del Premio Tenco ’99 come miglior opera prima; Premio come Miglior Arrangiamento al Festival di Sanremo 2001. Numerose anche le partecipazioni a festival, rassegne e manifestazioni come il Concerto del 1° Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, Umbria Jazz, il Premio Ciampi, il Premio Recanati, il Mittlefest di Cividale del Friuli, il Premio Tenco e Musicultura a Macerata, solo per citarne alcuni. A queste si affiancano delle collaborazioni dagli esiti geniali con artisti come: Roberto Gatto, Franco Battiato, Enrico Rava, Antonello Salis, Carmen Consoli ed Ivano Fossati. I Quintorigo hanno inoltre contribuito alla causa sostenuta da AMREF, effettuando diversi concerti in cui si sono raccolti fondi e si e’ divulgata l’ attività della organizzazione umanitaria. Un’altra realtà impegnata nel sociale a cui sono vicini i Quintorigo e’ Greenpeace, che li ha visti tra l’altro protagonisti per la festa di compleanno per i vent’anni di attività dell’associazione con un incredibile concerto durante la Notte Bianca a Roma. La band è stata inoltre premiata come Migliore band jazz del 2008 dal prestigioso premio Top jazz, indetto dalla rivista Musica jazz ed ormai universalmente considerato come il più importante riconoscimento italiano in ambito jazz. All’attivo dei Quintorigo 10 album: Rospo (1999), Grigio (2000), In Cattività (2003), Il Cannone (2005), Quinto (2007) Quintorigo play Mingus (2008), il Best ‘Le Origini’ (2009), English Garden (2011), Quintorigo Experience (2012) “Around Zappa” con Roberto Gatto (2015)

Dalle 20 in programma una visita guidata al nuovo Museo Mubia, al Geomuseo Le Biancane. Il pubblico potrà inoltre partecipare ad una degustazione di prodotti tipici del territorio.

Ingresso libero

