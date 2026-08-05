FOLLONICA – Giovedì 6 agosto 2026, ore 21:30 al Casello Idraulico il concerto del Joey Calderazzo Trio con Joey Calderazzo al piano; Orlando Le Fleming al contrabbasso e David Hawkins alla batteria.

Uno dei migliori pianisti della sua generazione, avendo registrato tredici album come leader, Joey Calderazzo ha percorso la strada da bambino prodigio a membro d’élite dei migliori ensemble jazz. Ha accompagnato i geni della musica, da Michael Brecker e Branford Marsalis a Jack DeJohnette e Dave Holland.

Nel corso del suo viaggio, Calderazzo ha esplorato con coraggio la propria psiche e il suo posto nel mondo come compositore, improvvisatore, membro di una band e leader. Il trio di lunga data di Calderazzo, che ha recentemente registrato Live From The Cotton Club Tokyo, Volume I, è il suo luogo di relax ed esplorazione, dove l’improvvisazione è fondamentale, la libertà è la norma e lo swing è assoluto.

Ha progettato un’esibizione dal vivo ispirata al suo approccio prodigiosamente ampio al jazz. All’inizio della sua carriera, dopo dischi rivoluzionari con la leggenda del sassofono Michael Brecker e grazie alle registrazioni da solista con la Blue Note Records, Calderazzo visse un’illuminazione che cambiò il suo modo di suonare il pianoforte e la sua direzione compositiva.

Con l’esperienza arrivano conoscenza, pazienza e saggezza. Calderazzo incarna il blues swingante e il post-bop, il jazz tradizionale e l’improvvisazione che esplora i confini.

Biglietto intero € 20,00 / € 18,00 under 25 e tessera Arci.

Grey Cat Festival è organizzato e gestito da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Suvereto (coinvolgendo ben tre territori provinciali). Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze.

Info e prevendite:

055 240397 www.eventimusicpool.it – 0566 52012 IAT Follonica

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, 055/210804

Punti vendita: IAT, Negozi Coop