Grey Cat Festival: Francesco Maccianti Trio con la Rainbow Jazz Orchestra nel tributo a John Coltrane

FOLLONICA – Un nuovo appuntamento con Grey Cat Festival al Teatro all’aperto Le Ferriere di Follonica alle 21.30. Martedì 30 luglio, il nuovo trio del pianista Francesco Maccianti e l’orchestra Rainbow Jazz Orchestra.

Francesco Maccianti Trio è l’ultima, entusiasmante incarnazione del trio jazz per eccellenza, pianoforte, contrabbasso e batteria. Francesco Maccianti è un pianista dall’ispirazione lirica e dall’esecuzione asciutta, un tesoro ben nascosto del jazz italiano fin dagli anni Novanta, con eccellenti puntate oltreoceano come quella del trio americano insieme a Essiet Essiet e Joe Chambers. Per il suo ultimo lavoro ha scelto di accompagnarsi al contrabbassista Ares Tavolazzi e al batterista Roberto Gatto, una delle sezioni ritmiche più prestigiose d’Europa, a loro volta leader di molti altri progetti: un “all star trio” che ha appena pubblicato il cd Path, ispirato al pellegrinaggio compiuto da Francesco nel 2016 a Santiago di Compostela, che propone nuove composizioni in sintonia con il mood dei suoi “compagni di viaggio” (come egli stesso definisce Ares e Roberto nelle note di copertina), aggiungendo preziose rivisitazioni di alcuni dei brani più significativi del suo repertorio.

La Rainbow Jazz Orchestra dedica il suo concerto a John Coltrane, considerato uno dei maestri del jazz, essenziale figura di collegamento tra il jazz moderno post-bop e la musica free e la cui influenza nella musica jazz è stata incalcolabile. Riscoperto casualmente, in quest’anno è stato dato alle stampe un album perduto “Both Directions at Once: The Lost Album”, registrato 6 marzo del 1963, e “rintracciato” solo pochi mesi dagli eredi di Coltrane. In questo album sono presenti due originali completamente sconosciuti e mai ascoltati prima assieme ad altre composizioni che venivano spesso suonate dal Coltrane. Per celebrare questa riscoperta, il repertorio sarà dedicata a questo straordinario musicista, arrangiato per mano di Duccio Bertini, il quale attraverso un linguaggio orchestrale, ricco di colori e di varietà, ci porta in nuova e originale dimensione.

La Rainbow Jazz Orchestra è un’orchestra jazz fiorentina, condotta da Duccio Bertini. La band è formata da alcuni fra i più talentuosi giovani musicisti del jazz italiano e da alcuni musicisti attivi da tempo nella scena italiana e internazionale. La big band ha un repertorio formato da arrangiamenti e composizioni scritte da Duccio Bertini. Nel 2014 ha registrato il CD “A View on Standard” (con Perico Sambeat come special guest) pubblicato da Temps Record. La Raibow Jazz Orchestra vanta collaborazioni con Scott Hamilton, Perico Sambeat, Marco Tamburinie e tanti altri.

Prima del concerto, alle 20:30, è in programma una visita guidata ai murales dell’Ilva: Zed1, Ache77, Exit Enter tre opere a cielo aperto.

