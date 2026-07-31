FOLLONICA – Mercoledì 5 agosto alle 21:30 all’arena Le Ferriere in concerto il P.A.F. Trio: Paolo Fresu tromba / Furio Di Castri contrabbasso / Antonello Salis piano, fisarmonica.

P.A.F. con Paolo Fresu, Furio Di Castri e Antonello Salis è sicuramente uno dei “super-gruppi” più amati della storia della musica italiana.

La formazione (nata nel febbraio del 1995 grazie a un concerto organizzato al Teatro Civico di Tortona per iniziativa del critico musicale Alberto Bazzurro) era stata volutamente creata in modo assolutamente paritario già a partire dal suo nome, che trae infatti origine dalle iniziali dei tre componenti.

Si pose immediatamente all’attenzione di pubblico e critica per il sorprendente concentrato di creatività collettiva e individuale che trae linfa vitale da un costante interplay e nel quale convivono molteplici ingredienti sonori, amalgamati tra loro con grande gusto.

Le forti e versatili personalità artistiche e l’energia posta in gioco in ogni concerto hanno fatto conquistare al trio una vasta popolarità espansa in tutto il territorio europeo per almeno un decennio.

La discografia del gruppo, che in qualche modo venne subito innanzitutto riconosciuto quale “gruppo live per eccellenza” per l’altissima qualità concertistica proposta, conta tre uscite: “Hands” (Amiata, 1996), CD-Rom ideato insieme allo scultore Flavio Piras, “Live in Capodistria” (Splasch, 1998) e “Morph”, pubblicato per l’etichetta francese Label Bleu nel 2004.

Il filo rosso che unisce il lavoro di P.A.F. è una sorta di ideale itinerario geografico che dal Mediterraneo si spinge fino al Sud America, passando per l’Africa, in un ideale abbraccio fra culture solo apparentemente lontane tra loro.

Ingresso primi posti 30/28 rid. – secondi posti 25/23 rid.

Grey Cat Festival è organizzato e gestito da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Suvereto (coinvolgendo ben tre territori provinciali).

Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze.

Info e prevendite: 055 240397 – www.eventimusicpool.it – 0566 52012 Iat Follonica

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, 055/210804

Punti vendita: Iat, Negozi Coop