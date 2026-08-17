MARINA DI GROSSETO – Martedì 18 agosto 2026, alle 21:30 al Forte San Rocco nuovo appuntamento con il Grey Cat Festival con il concerto del Salis & Zanchini Duo (Simone Zanchini fisarmonica, live electronics / Antonello Salis fisarmonica, pianoforte).

È un incontro al vertice tra due funamboli della fisarmonica e prestigiatori dell’improvvisazione, nonché protagonisti della scena jazz internazionale.

Antonello Salis e Simone Zanchini dopo dieci anni di nuovo insieme, per gioire e sperimentare, oggi come allora, una musica senza barriere e preconcetti. La possibilità di scambiarsi continuamente i ruoli, lanciata attraverso la libera creazione estemporanea, permette ai due artisti di gustare appieno le facoltà timbrico dinamiche dei rispettivi strumenti, arricchite dai voli pianistici di Antonello e dalle raffinate incursioni elettroniche di Simone e, non ultimo, dall’autentico piacere dei due amici di dialogare tête-à-tête.

Ingresso € 12/10 rid. + d.p.

Grey Cat Festival è organizzato e gestito da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Suvereto (coinvolgendo ben tre territori provinciali). Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze.

Info e prevendite: 055 240397 – www.eventimusicpool.it – 0566 52012 IAT Follonica

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, 055/210804

Punti vendita: IAT, Negozi Coop