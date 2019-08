Grey Cat Festival al Cassero: Alkaline Jazz Trio e Scott Hamilton in concerto

GROSSETO – Continua la nuova edizione di Grey Cat Festival. Nuovo appuntamento di una appassionante maratona musicale che ha coinvolto grandi e piccoli centri, teatri, piazze, castelli, ex spazi industriali della Maremma Toscana in una full immersion tra musica, natura e territorio. Martedì 6 agosto, alle 21.30, un nuovo concerto al Cassero Senese di Grosseto con Alkaline Jazz Trio e Scott Hamilton.

“Il nome del gruppo lascia intendere differenti significati. Chimicamente conosciamo i metalli alcalini buoni conduttori di elettricità. Probabilmente vuole illustrare il lavoro come riserva di buone vibrazioni e trasmettitore di stati d’animo avvolgenti ed umori viscerali. È certo che Alkaline offre una panoramica musicale a trecentosessanta gradi, ed è anche che la band vibra a destra e a manca senza trovare mai un intoppo. L’organo virtuoso di Alberto Marsico è complice di un tale ventaglio di sapori e nostalgie anni ’70 che non dispiacciono, ma soprattutto fa da trait d’union ad immagini diverse, che se originariamente distanti, ora s’incontrano senza sbavature. Il vibrafono di Alessandro Di Puccio è una cascata di perle e la sua bravura non è mai intaccata. Infine l’ecletticità e la perspicacia di Alessandro Fabbri, navigatore del beat che affonda e riemerge in un proliferare di dinamiche, permettono all’intera ciurma di affiliarsi in un grande abbraccio. Per continuare a volare senza paura di cadere”.

Così scriveva, nel febbraio del 1998, il giornalista e critico musicale Davide Ielmini, a proposito dell’uscita del primo cd del trio formato da Alessandro Di Puccio al vibrafono, Alberto Marsico all’organo Hammond e Alessandro Fabbri alla batteria. A distanza di venti anni il trio si è riunito per dare di nuovo vita a quel particolare sound imbevuto di soul, bebop, blues e mainstream.

Oltre a concerti in formazione base, oggi come allora il trio può contare sulla partecipazione di un artista di fama mondiale: lo straordinario sassofonista statunitense Scott Hammilton.

Alberto Marsico

Organista (Hammond), pianista, compositore. Ha suonato in gran parte del mondo (Berlino, Francoforte, Singapore, Bruxelles, L’Aia, Lubiana, Sydney, Praga, San Francisco, Kuala Lumpur, Barcellona, Zagabria, Lisbona, Los Angeles, Parigi). Vanta collaborazioni con grandi musicisti italiani e stranieri fra i quali: Anthony Paule, Tino Gonzales, Alex Schultz, Lynwood Slim, Larry Taylor, Alvin Queen, Jesse Davis, Mike Turk, Enzo Zirilli, Fabrizio Bosso, Tiziana Ghiglioni, Flavio Boltro, Emanuele Cisi.

Alessandro Fabbri

Batterista, compositore, arrangiatore, titolare della cattedra di Jazz presso il Conservatorio G. Puccini di La Spezia. Ha suonato con importanti musicisti quali: Massimo Urbani, Larry Nocella, Claudio Fasoli, Tiziana Ghiglioni, Luca Flores, Pietro Tonolo, Maurizio Giammarco, Harry “sweet” Edison, Al Cohn, Lee Konitz, Kenny Wheeler, Bobby Watzon, Steve Grossman, Dave Holland, Albert Mangelsdorff, Bruno Tommaso, Riccardo Fassi, Steve Lacy, Bob Mover, Jack Walrath, Gary Smulyan, Bryan Carrott, Mike Turk, Dave Liebman.Ha partecipato a numerosi festival italiani e europei (Leverkusen, Parigi, Clusone, Instambul, Ankara, Roma, Venezia, Roccella Jonica, Ivrea, Ravenna)

Alessandro Di Puccio

Vibrafonista, compositore, è stato direttore didattico della scuola di musica jazz Centro Attività Musicali di Firenze e della Scuola di Musica del Comune di Scandicci (Fi). Attualmente direttore del Dipartimento Jazz dell’Accademia Musicale di Firenze. Ha suonato con importanti musicisti quali: Bruno Tommaso, Enrico Pierannunzi, Maurizio Giammarco, Franco D’Andrea, Gianluigi Trovesi, Pietro Tonolo, Gianni Cazzola, Luca Flores, Marco Tamburini, Massimo Urbani, Tiziana Ghiglioni, Larry Nocella, Rosario Giuliani, Paolo Birro, Nicola Stilo, Rita Marcotulli, Riccardo Tesi, Toots Thielemans, Antonello Salis, Stefano Bollani, Albert Manghelsdorf, Mal Waldron, Mike Turk, Sal Nistico. Ha partecipato a numerosi festival italiani e europei (Leverkusen, Parigi, Instambul, Ankara, Roma, Venezia, Roccella Jonica, Lisbona, Umbria Jazz, Pescara, Ravenna)

Scott Hamilton

Brillante stella internazionale del sax tenore, nato a Providence, Rhode Island, nel 1954, Hamilton ha collaborato con i più grandi musicisti del mainstream, ovvero della corrente depositaria della tradizione del jazz. Dotato di un suono inconfondibile e di un fraseggio personale, è considerato tra i più richiesti musicisti nei club e festival di tutto il mondo. Il suo primo lavoro per la Concord, Scott Hamilton is A Good Wind Who Is Blowing risale al 1977, primo di una memorabile serie di circa trenta album. Scott è l’interprete di una musica elegante, basata su un’esposizione lirica e fluida, confortata da un suono seducente che gli ha permesso di affermarsi per la delicatezza del suo sax e la creatività negli a solo, proprio nel momento in cui sembrava che il modello vincente fosse quello di un sax aggressivo e schierato con l’avanguardia. Il suo stile, capace di includere il lirismo di Ben Webster e la passionalità di John Coltrane, è stato celebrato in un documentario realizzato nel 2013, intitolato «Great Scott».

Per ascoltare Alkaline Jazz Trio + Scott Hamilton: LINK 1 – LINK 2

Breve ascolto del trio a questo LINK

Dalle 20:30 è prevista una visita guidata al Cassero Senese

un unico abbonamento / 60 euro per tutti i concerti

Ingresso: Posto unico 12 euro/10 euro + d.p.

info 055 240397 www.eventimusicpool.it – 0566 52012;

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, Circuito Box Office, 055/210804;

Punti vendita: Follonica: Pro Loco 0566/52012; Supermercato Coop 0566/264341; Grosseto: Tabaccheria Amoroso 0564 21046, Bartolucci “Expert” 0564 410155; Ipercoop Grosseto/Maremà 0564 462511; Orbetello: IAT 0564-860447, Piombino: Tabaccheria Magnani 0565/222213; Cecina: Coop 0586/6863110 – Dischi Corsi 0586 680170,

Venturina: Coop – 0565-8511