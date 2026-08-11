VETULONIA – Mercoledì 12 agosto il Grey Cat Festival fa tappa a Vetulonia con una serata che unisce la scoperta del borgo e delle sue tradizioni alla musica. Il programma prenderà il via alle ore 19.00 con una passeggiata promossa dalla Delegazione FAI di Grosseto e proseguirà alle ore 21.30, in piazza Vatluna, con il concerto gratuito “La luna vista dalla luna” di Alessia Martegiani.

Il ritrovo per la passeggiata è fissato davanti al Museo civico archeologico “Isidoro Falchi”. Il percorso consentirà di approfondire la conoscenza di Vetulonia attraverso alcune delle sue testimonianze più significative: la Chiesa dei Santi Simone e Giuda, la Chiesina della Madonna delle Grazie, le mura e la torre.

La visita offrirà anche l’occasione per riscoprire le tradizioni del borgo. Sarà proposta una piccola dimostrazione di Palla Eh, antico gioco ancora praticato in alcuni centri della Maremma, che consiste nel lanciare a mani nude una piccola palla di cuoio con anima in piombo. Un artigiano illustrerà inoltre le fasi di realizzazione della palla. Non mancherà un riferimento al Palio dei Ciuchi, insieme all’associazione Amici di Vetulonia APS.

La partecipazione alla passeggiata non richiede prenotazione ed è a contributo libero a partire da 5 euro. Alle ore 20.30 è inoltre prevista l’apertura straordinaria del Museo civico archeologico “Isidoro Falchi”, con visita guidata.

Alle ore 21.30, in piazza Vatluna, si terrà a ingresso gratuito il concerto “La luna vista dalla luna”, con Alessia Martegiani alla voce, Massimiliano Coclite al pianoforte e Fabrizio Mandolini al sax.

Il concerto è un viaggio intorno alla parola, a volte cantata, a volte filtrata attraverso una loop station: un percorso nel quale gli strumenti dialogano tra loro e, più che accompagnare la voce, conversano con essa. Il progetto nasce durante il periodo della pandemia dall’incontro di Alessia Martegiani con le “Cosmicomiche” di Italo Calvino e dal desiderio di tradurre in musica storie di mondi e memorie possibili, luoghi nei quali nascondersi e rinascere.

Alessia Martegiani è una delle voci italiane più richieste e apprezzate a livello internazionale. Nel suo percorso ha approfondito la musica contemporanea e, in particolare, i ritmi e le sonorità latinoamericane e afroamericane, svolgendo tournée anche in Brasile.

Grey Cat Festival è organizzato e gestita da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali). Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze.

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