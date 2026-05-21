GROSSETO – Il Centro Servizi Le Palme si prepara a ospitare, sabato 23 maggio dalle 9 fino a sera, “Green Art Italia”, una giornata interamente dedicata a arte contemporanea, sostenibilità, inclusione e rigenerazione urbana e sociale, promossa dall’associazione Green Future Center.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Toscana e sostenuta dalla Provincia di Grosseto, rappresenta l’evoluzione del progetto Green Art Maremma, nato con l’obiettivo di trasformare gli spazi urbani in una “galleria d’arte contemporanea a cielo aperto”, coniugando creatività, tutela ambientale e valorizzazione del territorio.

Nel corso della giornata sono previste performance artistiche, visite guidate, incontri, mostre, podcast dal vivo, presentazioni di libri e momenti di confronto sul rapporto tra arte, pace, innovazione e realtà virtuale. Un programma ampio che coinvolgerà scuole, artisti, associazioni, istituzioni, imprese e cittadini.

Il cuore del progetto resta il Centro Le Palme, diventato negli ultimi anni un punto di riferimento per la rigenerazione urbana attraverso l’arte. Le opere realizzate nelle precedenti edizioni di Green Art Maremma hanno trasformato le facciate dell’area in un museo diffuso all’aperto, valorizzando uno spazio urbano grazie a linguaggi artistici contemporanei e materiali innovativi ecosostenibili, come le vernici fotocatalitiche, capaci di contribuire alla purificazione dell’aria.

Il progetto, ideato da Claudio Reginali e sviluppato con il coordinamento di Davide Braglia, ha visto crescere negli anni la rete istituzionale e territoriale: dalle prime adesioni dei Comuni del 2014 si è arrivati oggi al coinvolgimento di 23 amministrazioni comunali della provincia di Grosseto, che concedono il patrocinio all’iniziativa, oltre al sostegno della Regione Toscana e della Provincia.

«Green Art Italia rappresenta l’evoluzione di Green Art Maremma – spiega Claudio Reginali, presidente dell’associazione Green Future Center – con questo nuovo progetto focalizzeremo l’attenzione sul sociale, lanciando la sfida a istituzioni, consorzi, associazioni e aziende per la rigenerazione urbana nelle scuole, nelle Rsa, negli ospedali, nelle carceri. Sabato sarà una giornata speciale in cui avviare il confronto e restare in ascolto sui bisogni della comunità».

Sulla stessa linea l’intervento del presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola: «Questo è un esempio concreto di come la cultura possa diventare strumento di rigenerazione urbana, coesione sociale e valorizzazione del territorio. La Provincia sostiene con convinzione il progetto sin dalla sua genesi perché riesce a mettere insieme arte, sostenibilità, inclusione e partecipazione delle comunità locali, allargando sempre più lo sguardo e lanciando nuove sfide, in un percorso condiviso di crescita culturale e sociale».

La giornata si aprirà alle 9 con “Arte, terreno di pace”, performance artistica che coinvolgerà le scuole aderenti al progetto Arteambiente Edu 2026. A partire dalle 9.30 sono previste visite guidate e percorsi tra le opere della Galleria d’Arte Contemporanea a cura di Marco Milaneschi, insieme alla mostra artistica “A Passeggio con l’Arte – Le Lase di Maremma”, curata da Doriana Melosini.

Alle 10 è in programma l’incontro “Green Art Italia – Visione, territorio e rigenerazione urbana”, con l’introduzione al progetto a cura di Francesca Ciardiello. A seguire, alle 10.30, si terrà “Green Art Italia lancia la sfida”, confronto pubblico con istituzioni, scuole, associazioni, consorzi e imprese, condotto dalla stessa Ciardiello, dedicato al futuro della rigenerazione urbana, dell’arte pubblica, dell’inclusione, della sostenibilità e del turismo nel territorio maremmano.

Alle 13 è previsto un buffet conviviale a cura di Barracuda Cafè, accompagnato dai vini della Cantina I Vini di Maremma.

Nel pomeriggio, dalle 15.15, riprenderanno le visite guidate e i percorsi artistici nella Galleria d’Arte Contemporanea, ancora a cura di Marco Milaneschi, e la mostra “A Passeggio con l’Arte – Le Lase di Maremma” curata da Doriana Melosini.

Alle 16 spazio al podcast live “Citofonare Cantautori” con Daniele Sarno, che condurrà interviste e performance dal vivo con Andy John Jones e Serena Matù.

Alle 17, nella Sala Cescot, si svolgerà l’incontro “L’arte e la realtà virtuale”, a cura di Enrico Pompeano, dedicato a come leggere le opere d’arte con i propri occhi anche attraverso gli strumenti della realtà virtuale.

Alle 18 è in programma la presentazione del libro “Tante guerre, una pace – dalla parte delle vittime”, di Massimo Toschi e Michele Zanucchi. Interverranno lo stesso Michele Zanucchi, giornalista e scrittore, Sara Toschi, psicologa-psicoterapeuta e figlia di Massimo Toschi, e Maria Bencivenni, assistente sociale nella segreteria di Massimo Toschi.

La chiusura della giornata, alle 19.30, sarà affidata a “Poeti al tramonto”, momento di parole, musica e visioni per la pace a cura di Bruno Mazzocchi, con la partecipazione di attori e musicisti e la proiezione dei progetti di opere scultoree sul tema della pace realizzati dagli studenti del Liceo Artistico – IIS Polo “L. Bianciardi”.

Per l’intera giornata saranno visitabili diverse mostre d’arte. Tra queste, “De…composizioni”, mostra fotografica di Enrico Pompeano dedicata al rapporto tra arte, natura e scienza; l’esposizione ArteambienteEDU 2026, con le opere realizzate dagli alunni delle scuole materne, elementari e medie; la mostra “A Passeggio con l’Arte” delle Le Lase di Maremma; e i progetti di opere scultoree sulla pace degli studenti del Liceo Artistico “L. Bianciardi”.

Non mancheranno le esposizioni dedicate alla mobilità. L’Associazione Maremmana Auto Moto Storiche (Amas) proporrà un’esposizione di auto storiche, mentre “Play The Future” presenterà auto elettriche con Autocenter, concessionario Renault e Dacia, in un’ottica di sensibilizzazione verso forme di trasporto più sostenibili.

Nella Sala Cescot troveranno spazio anche le presentazioni di libri. Alle 10 sarà presentato “Fuga da Heliantropos e altri racconti” di Luciana Pericci, mentre alle 11.15 sarà la volta de “La Farfalla dai mille colori” di Lorella Ronconi.

Con “Green Art Italia”, il Centro Servizi Le Palme si conferma così un laboratorio di rigenerazione urbana e un luogo di incontro tra arte, comunità e innovazione sociale, in una prospettiva che guarda alla pace, alla sostenibilità e alla partecipazione attiva dei cittadini.