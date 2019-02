Grande ritorno per EdicolAcustica Circus: il talk show musicale in onda su TV9

GROSSETO – Venerdì prossimo parte su Tv9 (canale 16 del digitale terrestre) alle ore 21 la seconda edizione di EdicolAcustica Circus.

Dopo le quattro puntate andate in onda l’anno scorso , il format ideato da Alberto Guazzi e Michele Scuffiotti e prima produzione di Tv9 , raddoppia nel numero della puntate e nella durata.

Saranno otto puntate da un ora e mezzo in cui in ogni puntata si ripercorreranmo le decadi della nostra storia dagli anni 60 al 2010 , in più ci saranno due puntate speciali una dedicata a Luigi Tenco e quella finale con il super ospite Edoardo Vianello. Alberto Guazzi e Michele Scuffiotti vi porteranno in questo viaggio nei ricordi sempre in compagnia del giornalista Enrico Pizzi.

Molte le novità: la prima new entry é Marco D’Alò che in collegamento da Milano sarà un “amabile disturbatore”. La seconda è la band residente ThEdicolanti che in ogni puntata omaggerà le icone pop delle varie decadi. Le terza lo spazio dedicato ai ragazzi delle scuole di musica moderna, per dare luce a giovani che si affacciano al mondo della musica. Ed infine in ogni puntata sarà ospite un personaggio maremmano che si è distinto a livello nazionale per un idea o un progetto.

Naturalmente in ogni puntata sarà presente lo spazio dedicato alla musica inedita con una band o un cantautore, caratteristica fondamentale del progetto EdicolAcustica. Anche quest’anno le partnership del progetto sono importanti e a livello nazionale , il Mibac (ministero italiano beni e attività culturali) per il secondo anno ha inserito EdicolAcustica all’interno del progetto “Aspettando la festa della Musica 2019″ e anche Mei – meeting etichette indipendenti e Rete dei Festival. Ogni venerdì dalle ore 21 su Tv9 non perdete le nuove puntate di EdicolAcustica CIRCUS.