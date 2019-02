Grande ritorno del “Teatro della Laguna”: al via la rassegna che celebra i talenti italiani

ORBETELLO – Il Comune di Orbetello – assessorato alla Cultura e la compagnia Accademia Mutamenti riprendono il nome Teatro della Laguna per rilanciare il cartellone teatrale che in questi anni ha caratterizzato la stagione invernale della città lagunare: un esempio unico di spettacoli che coniugano la qualità artistica con il divertimento e la godibilità da parte di un pubblico vasto.

Tra il 1995 e il 1996 Teatro della Laguna era stata una rassegna estiva, articolata tra il Cortile del Frontone e l’Auditorium, dove arrivarono i grandi maestri del teatro italiano, allora sconosciuti: da Marco Paolini a Pippo Delbono, da Virgilio Sieni a Eugenio Allegri e Barbara Nativi, che presentavano creazioni originali, anteprime di spettacoli che avrebbero girato il mondo, oppure eventi unici come il memorabile concerto di Billy Cobham.

Quest’anno il direttore artistico Claudio Angelini, insieme a Giorgio Zorcù e con la collaborazione della Pro Loco Lagunare, ha messo in sequenza – a venerdì alterni – quattro spettacoli di grande qualità artistica: si parte venerdì 1° marzo con i Muta Imago, uno dei più appezzati giovani gruppi italiani, con lo spettacolo “(a+b)3”, un gioco sorprendente di luci e ombre che li ha rivelati a livello internazionale; venerdì 15 marzo è la volta di Massimiliano Civica, da due anni vincitore del prestigioso Premio Ubu come miglior regista italiano, che mette in scena, con i Sacchi di Sabbia, compagnia già conosciuta e amata dal pubblico orbetellano, “Andromaca”, in cui i temi del testo di Euripide vengono spinti all’estremo provocando un cortocircuito tra tragedia e una comicità irresistibile; venerdì 29 marzo la talentuosa attrice fiorentina Silvia Guidi, insieme a Marcello Sbigoli, presenta una fiaba poetica e toccante di Barbara Nativi: “E se una notte…”, composta dai testi “Lettera di bambola” e “Lettera del soldatino”, e sarà l’occasione per ricordare – per la prima volta nella sua città – la grande artista a 14 anni dalla sua scomparsa; infine Michele Santeramo, attore e autore rivelazione del teatro nazionale, che presenta il suo testo “Amore e Calcio”, un racconto paradossale ed esilarante, accompagnato da Sergio Altamura, uno dei chitarristi più originali del panorama musicale italiano.

Così interviene l’Assessore alla Cultura, Maddalena Ottali: “Siamo molto felici della scelta fatta quest’anno di proporre un calendario di iniziative teatrali ad integrazione di “Inauditorium”, la rassegna di ormai consolidata tradizione a cura dell’Associazione Oratorà di orbetello. Un arricchimento per la stagione culturale di Orbetello e l’occasione per avvicinare la professionalità ad un pubblico più vasto e ringrazio, per questo, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale Accademia Mutamenti e la Pro Loco Lagunare per l’impegno e la possibilità offerta”.

Gli spettacoli, che andranno in scena alle ore 21.15 all’Auditorium Comunale, saranno preceduti – alle 18.30 al nuovo Centro Culturale Paragrano, nel centro storico – dagli Incontri con gli artisti, insieme a personalità della cultura locale, da Claudio Badii a Simone Giusti, per approfondire temi e biografie e prepararsi al meglio alla visione serale. Il costo del biglietto d’ingresso è di 7 euro; biglietto ridotto a 5 euro per i soci della Coop Costa d’Argento, che collabora alla rassegna. L’ingresso agli incontri con gli artisti è gratuito.