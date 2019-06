Grande musica sotto le stelle con l’Orbetello Piano Festival: tutto il programma dell’estate

ORBETELLO – Tra grandi interpreti e giovani talenti, sette concerti per l’ottava edizione di Orbetello Piano Festival: il 14 luglio al via la rassegna di pianismo classico diretta da Giuliano Adorno che ormai è divenuta un attesissimo appuntamento dell’estate lagunare.

Una scommessa iniziata otto anni fa, quella che Giuliano Adorno, pianista concertista e didatta, e Beatrice Piersanti, manager culturale, hanno fatto puntando sulla musica, e più in generale sulla cultura, quando hanno dato vita Orbetello Piano Festival. Una scommessa vinta grazie all’impegno e alla serietà con cui la direzione artistica e tutto l’apparato organizzativo della rassegna ha presentato programmi contenenti eccellenze musicali e, grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello-Assessorato alla cultura e di numerosi sponsor locali, li ha collocati nella splendida cornice della laguna orbetellana.

A partire dal 14 luglio al via dunque l’ottava edizione di Orbetello Piano Festival, rassegna di pianismo classico organizzata dall’Associazione Kaletra Contemporanea con la direzione artistica di Giuliano Adorno e la direzione organizzativa di Beatrice Piersanti.

Sette i concerti in programma dal 14 luglio al 2 agosto nei luoghi che hanno contribuito a rendere celebre il fascino di questo festival, luoghi pieni di arte e cultura depositari di bellezza, come la Torre delle Saline ad Albinia, la Terrazza sulla laguna e Piazza del Duomo ad Orbetello, l’Antica Fattoria La Parrina, l’Hotel Capo D’Uomo a Talamone. Quest’anno a questi spazi si va ad aggiungere il Botanical Dry Garden, luogo speciale non solo per le sue caratteristiche di giardino senza irrigazione, ma soprattutto per la sua stretta relazione con l’arte e dove è stato realizzato un vero e proprio Teatro vegetale.

Forte da sempre il connubio musica-spazio ad Orbetello Piano festival, legame che ha portato la musica in luoghi solitamente non adibiti ai concerti, in funzione di una valorizzazione degli stessi e del territorio della laguna più in generale, grazie alla sinergia e alla stretta connessione tra bellezza della musica e bellezza dei luoghi. Nel tempo questo connubio è stato premiato dalla presenza di un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta.

Giuliano Adorno, direttore artistico del Festival dichiara: “Sarebbe riduttivo definire Orbetello Piano Festival solo come una rassegna musicale. Sin dagli esordi io e Beatrice Piersanti abbiamo lavorato nella direzione della creazione di un’esperienza del concerto un po’ differente, un’esperienza che coinvolgesse non solo l’aspetto sonoro della performance, ma anche quello visivo, che fosse insomma un’esperienza multisensoriale. Ogni concerto infatti è stato selezionato pensando allo spazio in cui avrebbe avuto luogo. Grazie alla disponibilità e alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale e di alcuni privati che hanno reso accessibili alla musica i propri spazi, ogni volta la magia si rinnova. Credo che il forte legame che sento con questa terra, che è quella in cui risiedo stabilmente da molti anni, sia espresso anche attraverso Orbetello Piano Festival, che per me dunque è come un atto di amore. Aggiungo che, oltre al festival estivo, grazie alle attività che portiamo avanti tutto l’anno, come Orbetello Piano Competition, e da quest’anno anche Orbetello Junior Piano Competition, l’intenzione è quella di accentuare la vocazione internazionale del nostro lavoro, di contribuire a rendere Orbetello e questa parte di Maremma un polo culturale ampio, un luogo di scambio e fucina di idee, spazio in cui far conoscere Orbetello e conoscere a nostra volta realtà culturali di altri luoghi distanti geograficamente e culturalmente.”

Il programma

Sono sette i concerti in cartellone per questa edizione di Orbetello Piano Festival.

ll programma esplora il repertorio classico che i grandi compositori hanno scritto per il pianoforte, da sempre protagonista ad Orbetello, ma per alcuni eventi presenta delle novità rispetto alla formula del piano solo.

L’inaugurazione, il 14 luglio all’Antica Fattoria La Parrina, propone infatti un duo pianistico, quello formato da Sergio Marchegiani e Marco Schiavo, che presenta un programma dedicato alle danze ungheresi di Brahms in un recital intitolato appunto “Dances”, dal titolo della recente registrazione discografica che il duo ha pubblicato con Decca.

Una suggestiva esperienza multisensoriale è invece il Silent Wifi Concert® di Andrea Vizzini che si terrà il 19 luglio in Piazza del Duomo ad Orbetello, un concerto che si potrà ascoltare soltanto in cuffia nella notte, magari passeggiando, tra suggestioni sonore e visive, grazie anche all’opera del pittore Valerio Cassano e al bosco incantato realizzato da @Botanical Dry Garden by Mates. L’evento è in collaborazione con Pro-Loco Lagunare Orbetello.

Torre delle Saline ad Albinia il 20 Luglio ospiterà il piano recital dell’ucraino Pavel Kachnov dal titolo”Liszt Fireworks!”.

Il 21 luglio sarà Giuliano Adorno, direttore artistico del festival, a presentare un programma intitolato “Riflessi” e dedicato alla musica di Fazil Say, Chopin, Gershwin e Scriabin. Il concerto di Giuliano Adorno si svolgerà nella cornice particolare del Teatro vegetale del Botanical Dry Garden, firmato dal noto paesaggista Vittorio Peretto che ha riunito in un unico luogo la Musica e la Botanica, accomunate dal fatto di parlare entrambe un linguaggio universale.

A seguire, il 27 Luglio in un altro dei luoghi storici di Orbetello Piano Festival, la Terrazza sulla laguna di Orbetello, un altro giovane artista ucraino, Vasyl Kotys, che quest’anno sì è aggiudicato il primo premio a Orbetello International Piano Competition, suonerà musiche di L. van Beethoven, S. Prokofiev, F. Liszt.

Tra i grandi interpreti ospiti di Orbetello Piano Festival da citare Alberto Nosè, uno dei migliori pianisti della sua generazione, che il 28 Luglio a Torre delle Saline offrirà al pubblico un recital su musiche di Chopin e Mussorgsky.

Il 2 agosto, all’Hotel Capo D’Uomo di Talamone, largo ai giovani, con la dodicenne Monica Zhang al pianoforte per eseguire musiche di F. Chopin e P. Tchaikovsky. Il concerto è organizzato grazie alla collaborazione con l’Associazione PianoFriends, istituzione diretta dal Maestro Vincenzo Balzani e presieduta da Catia Iglesias, che nasce ed opera con il fine di perfezionare la formazione musicale dei giovani talenti del pianismo italiano e internazionale e di offrire loro molteplici occasioni di esibirsi in concerto. Il giovane talento Monica Zhang chiuderà dunque questa edizione di Orbetello Piano Festival.

Info e biglietti:

https://orbetellopianofestival.it/

+39 389 2428801

info@orbetellopianofestival.it