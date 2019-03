Grande donna di teatro maremmana: Orbetello la celebra con uno spettacolo

ORBETELLO – Venerdì 29 marzo il Teatro della Laguna, la nuova stagione teatrale orbetellana, rende omaggio a Barbara Nativi, donna di teatro orbetellana di grande talento, riconosciuta e premiata dal mondo del teatro italiano e internazionale. Dopo la sua scomparsa, avvenuta a soli 54 anni nel 2005, è la prima volta che la città lagunare le dedica un ricordo.

Entrata in teatro da attrice, nella Firenze della fine degli anni ’70, aveva scoperto la sua vocazione registica con “Da Woyzeck”, il primo spettacolo del Laboratorio Nove, la scuola di teatro fondata a Firenze con Silvano Panichi. Ma sarebbero state la fondazione del Teatro della Limonaia e del festival Intercity a Sesto Fiorentino a farla conoscere al grande pubblico. Sotto le insegne del festival, Barbara Nativi ha portato in Toscana i giovani arrabbiati inglesi degli anni Novanta, da Sarah Kane a Mark Ravenhill, il nuovo teatro russo, canadese, spagnolo e brasiliano. Scopre nuovi autori che diventeranno importanti punti di riferimento del teatro contemporaneo, e di molti curerà sia le traduzioni che le messe in scena; le sue traduzioni saranno raccolte nei volumi Il teatro del Quebec e Nuovo teatro inglese, edite entrambi dalla prestigiosa casa editrice Ubulibri di Franco Quadri.

Ha ricevuto nel 1996 il Premio della critica da parte dell’Associazione nazionale critici teatrali per il complesso della sua attività di regista, scrittrice e operatrice culturale nell’ambito della ricerca teatrale; e l’anno seguente il premio Ubu per il festival Intercity.

La giornata inizia alle 18.30 al Centro Culturale Paragrano con l’incontro pubblico “Barbara Nativi: da Orbetello al Teatro”; ricordi di vita e di teatro fatti da Claudio Angelini e Giorgio Zorcù, curatori della rassegna, insieme a Silvia Guidi, attrice cult della scena fiorentina, prediletta dalla Nativi, e altri ospiti, alla presenza dell’Assessora alla Cultura del Comune Maddalena Ottali.

Alle 21.15 all’Auditorium Comunale va in scena lo spettacolo “E se una notte”, composto dai due testi “Lettera di bambola” e “Lettera del soldato”, interpretati dagli attori Silvia Guidi e Marcello Sbigoli. Sono due testi della stessa Nativi, profondi e poetici, che hanno come protagonisti la graziosa ballerina e il soldatino di stagno della fiaba di Andersen. Lei scrive una lettera d’amore a se stessa, testamento di un’anima destinata a morire per l’amore perduto, il suo fragile soldatino. Lui, un commovente soldatino zoppo, è costretto a marciare con la fanteria di un esercito destinato alla sconfitta, e l’unica sua fonte di salvezza è l’immaginazione, il ricordo di quella ballerina che è stata il grande, unico amore della sua vita. Fin dalla prima battuta, il primo gridolino, il pubblico comprende che sta per calarsi non tanto nelle angosce e nelle pene della povera sventurata ma in un graduale e inesorabile trapasso tra il mondo reale ed il mondo del sogno, della fiaba, nell’immaginazione di un mondo diverso, una storia così tremendamente universale che fa aprire il cuore.

Incontro: ingresso libero.

Spettacolo: ingresso 7 € – ridotto soci Coop 5 €. Info: Pro Loco Lagunare 348 780 0917 – Accademia Mutamenti 348 4036571

Teatro della Laguna – Orbetello Venerdì 29 marzo 2019

Dedicato a Barbara

Ore 18.30 / Incontro Centro Culturale Paragrano Barbara Nativi: da Orbetello al Teatro Con Silvia Guidi, Claudio Angelini, Giorgio Zorcù e altri ospiti

Ore 21.15 / Spettacolo teatrale Auditorium Comunale Silvia Guidi E se una notte… Lettera di bambola e Lettera del soldato Di Barbara Nativi Con Silvia Guidi e Marcello Sbigoli