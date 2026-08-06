FOLLONICA – Venerdì 7 agosto, dalle 17, appuntamento in piazza Ettore Socci per un evento organizzato dall’associazione Carnevale Zona Nuova. Il Grand Summer Galà 2026 sarà il centro di un palcoscenico a cielo aperto, in un format che unisce la scoperta della città alla magia dello spettacolo.

Ecco gli appuntamenti:

Dalle 17:00 – Scopri Follonica: Caccia al Tesoro – Un’esperienza interattiva pensata per grandi e piccoli. Grazie a un’app sviluppata per l’evento, si potrà esplorare il centro città in modo originale, scoprendo monumenti storici, curiosità, luoghi simbolo e le attività commerciali che rappresentano il cuore pulsante del tessuto sociale di Follonica. Completando le sfide e scansionando i QR Code lungo il percorso si potranno vincere fantastici premi!

Dalle 21:30 – Grand Summer Galà: “L’Essenza della Donna”, una serata dedicata alla donna, ai suoi valori, alla sua forza, alla sua sensibilità e alle molteplici sfaccettature che la rendono unica. Attraverso danza, musica, moda e performance artistiche, gli artisti daranno vita a un racconto capace di celebrare la femminilità, il coraggio, la creatività e l’eleganza. Ospite speciale: Daniela Borghini, coreografa di fama internazionale.

Sul palco si alterneranno vari momenti di canto, ballo e intrattenimento con Dance Project, Altroquando, Francesca Signori, esibizione di Zumba, sfilata di moda Doppialinea, con un omaggio al Carnevale di Follonica.

Al fine di rendere corretto lo svolgimento dell’evento, per l’intera giornata di domani, venerdì 7 agosto e fino al termine dell’evento, nel tratto di via Fratti tra via Marconi e via Roma (che costeggia piazza Ettore Socci) è prevista la chiusura al transito, e anche i mezzi del trasporto pubblico locale Linea urbana non potranno transitare (ordinanza P.L. n.526 del 30.7.2026).

L’evento è gratuito.