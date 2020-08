“Granai della cultura”: a Pitigliano il festival della letteratura indipendente. Tutti gli eventi

PITIGLIANO – A cinquant’anni dalla fondazione di Stampa Alternativa, Marcello Baraghini attraversa gli anfratti più provocatori e sintomatici delle sue ” Strade bianche” per esprimere il futuro dell’editoria all’incontrario e le passioni, le pulsioni, le storie di chi, i libri, li ha scritti, di chi li legge da sempre e di chi ancora non li ha letti mai.

E così, ergastolani, geni, pazzi, fumettisti, scrittori, illustratrici, analfabeti, piccoli e piccolissimi popoleranno gli eventi dei “Granai della cultura – XIX Festival Internazionale di letteratura resistente”, a Pitigliano dal 18 al 30 agosto: una rassegna liquida, capace di scivolare dalle sale espositive dei Granai della Fortezza Orsini ai gradini delle Macerie, incanalandosi ostinata tra i vicoli del centro storico e gli ambienti scavati nel tufo della libreria Strade Bianche, adattandosi disinvolta alle platee più discordi e dissonanti.

Spetterà alla giornalista Francesca de Carolis e a Marcello Baraghini inaugurarla martedì 18 agosto, presentando il romanzo di Mario Trudu ” La mia Iliade, un’odissea di quant’anni a inseguire la vita”. L’autore, ergastolano ostativo, è morto pochi mesi fa per un male senza aver avuto la possibilità di farsi curare all’esterno del carcere, dopo 34 anni di detenzione estrema.

Poi, per dare l’impronta al Festival, mercoledì 19 agosto, Daniela Piretti, scrittrice, e Jana Magro, illustratrice, presenteranno il secondo volume della collana ” I Piccolissimi” di Le Strade Bianche di Stampa Alternativa ” La filastrocca della lumaca”, destinato a bambine e bambini che ancora non sanno leggere, e cinque laboratori di creatività.

Il programma della XIX edizione del Festival, che gode del patrocinio del Comune di Pitigliano, è molto articolato. La ricchezza delle proposte comprende sette mostre nei vasti spazi dei Granai, tutti a norma per il distanziamento, 5 incontri con scrittori e la rassegna ” Stand-up Comedy”, alle Macerie in via Zuccarelli.

Venerdì 28 agosto, Vincenzo Sparagna presenterà due volumi freschi di stampa: il primo ” Cristoforo Sparagna, il minturnese. La vita, l’arte, la poesia, le visioni del mio geniale e profetico papà” e il secondo ” 44 autori, l’avventura Maivista di Frigidaire, 1980-2020″, entrambi edizioni Frigolandia.

Il Festival si chiuderà domenica 30 agosto alle ore 19 con la parata delle bambine e dei bambini che, dopo aver partecipato al laboratorio di cartapesta condotto da Matteo Raciti e Chiara Gistri, invaderanno le vie del centro storico di Pitigliano esibendo le loro opere.

” Strade Bianche, dunque, strade non asfaltate per rintracciare percorsi fuori dalla topografia ufficiale, a partire dalla voce di denuncia e di ribellione che proviene dalla galera più profonda, perché siamo convinti che la letteratura del futuro nasce da qui, da parole e contenuti forti di verità mai gratuite, mai effimere, come gli umori di cui è fatto il suo inchiostro. In direzione ostinata e contraria”dice Marcello Baraghini, fondatore di Stampa Alternativa.

Stampa Alternativa nasce nel 1970, a Roma, ad opera di Marcello Baraghini, per dar voce a quel movimento di controcultura italiano che negli anni Sessanta aveva espresso originali forme di vita, arte e comunicazione. L’attività si svolge come agenzia di controinformazione, pubblicando numerosi opuscoli e offrendo assistenza e servizi su problemi borderline (come droga, aborto, obiezione di coscienza), che costano diverse denunce per apologia e incitamento a reato al suo fondatore. Questo spirito anticonformista è rimasto nel corso degli anni, con pubblicazioni controcorrente e sempre attente ai cambiamenti socioculturali.

Storica la collana di libri tascabili Millelire proposta a partire dal 1989 dalla casa editrice. Il Festival Internazionale di letteratura resistente è dal 1999 un immancabile appuntamento annuale.