Gran Galà della danza con ospiti internazionali al teatro Moderno

GROSSETO – Gran Galà della danza sabato 3 novembre, alle ore 15, al Teatro Moderno di Grosseto. Un pomeriggio interamente dedicato all’arte tersicorea con ospiti internazionali, la partecipazione di ballerini professionisti provenienti da tutta Italia e l’esibizione di giovani talenti. Uno spettacolo da non perdere per tutti gli appassionati di questa arte.

Il Gran Galà rappresenta il momento clou del secondo Festival Internazionale danza e coreografia Città di Grosseto, che dall’1 al 3 novembre vede i ballerini impegnati nei laboratori di danza classica, contemporanea, modern jazz, hip hop e coreografia, tenuti da grandi artisti e maestri.

L’evento, realizzato con la direzione artistica del coreografo Domenico Saracino, ha ottenuto il patrocinio di Comune di Grosseto, Provincia di Grosseto, Istituto di Istruzione Superiore Polo Bianciardi, Ascom, Confcommercio, Pro Loco di Grosseto, Asi e altri partner locali.

Ospite d’onore del Gran Galà sarà Giuseppe Picone, etoile internazionale e direttore del corpo di ballo del teatro San Carlo di Napoli. Il suo compito sarà quello di raccontarsi e di ispirare così molti giovani talenti che hanno partecipato al concorso legato al Festival – quest’anno sono oltre 200 gli iscritti – portando una testimonianza di cosa sia la danza ad altissimi livelli.

Ad esibirsi durante il Gran Galà saranno invece i danzatori professionisti ospiti: Claudia D’Antonio e Salvatore Manzo, solisti del teatro San Carlo di Napoli; e poi ancora Nina Plantefeve-Castryck danzatrice e coreografa internazionale; Sam Fleety danzatore e coreografo internazionale; Simone Nolasco danzatore professionista della trasmissione Amici; Becky Namgauds danzatrice e coreografa internazionale; Maartha Papaccio e Eugenio Micheli danzatori professionisti; Cinzia David e Sabrina Affinito interpreti di Dance Ability, la danza per tutti; Urban animalz gruppo di breakdance; La Scuola degli Artisti corso professionale musical; Polo L. Bianciardi- Liceo Coreutico con le allieve dei corsi.

Durante il Gran galà danzeranno, inoltre, tutti i primi classificati nelle diverse discipline del concorso legato al Festival. Le categorie sono: danza classica, danza contemporanea, danza moderna, hip-hop, solisti, passo a due, composizione coreografica.

Saranno assegnati anche dei premi speciali alla carriera: a Ranko Yokoyama danzatrice, docente e coreografa Internazionale; Michele Olivieri, promotore della cultura della danza e del balletto; Antonio Desiderio artist management, premio diffusione danza; Francesco Iannitti Piromallo compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra e direttore di coro; Gilda Laudisa, docente di danza classica, organizzatrice di eventi e blogger – premio diffusione danza.

Uno dei momenti più belli e intensi sarà la consegna del Premio Miglior Talento Emergente, in memoria di Francesca Cerati, accompagnato dalla magia delle note del maestro Francesco Iannitti Piromallo.

Accanto a étoile di fama internazionale, il Festival vanta molti nomi di spicco nel settore, che saranno impegnati nelle docenze e nella giuria: Da Mario Piazza -Premio Eccellenze della danza 2018 -a Steve La Chance, e poi ancora Matteo Levaggi, Cristina Golin, Gerardo Porcelluzzi Fabio Crestale, Flavia Feliziani, Becky Namgauds, Daniele Di Salvo, Sam Fleety,Barbara Acero.

“Abbiamo lavorato per portare a Grosseto un evento eccezionale – spiega il direttore artistico del Festival Domenico Saracino – la danza è una delle massime espressioni, è cultura. Avere la possibilità di avvicinarsi a questa arte guidati da grandi maestri è un’esperienza straordinaria. Il Gran Galà offrirà ai cittadini diversi momenti per apprezzare l’arte tersicorea ad altissimi livelli.”

“Crediamo nel Festival e lo vogliamo far crescere – afferma Olga Ciaramella, consigliere provinciale con delega alla Cultura –arte e spettacolo sono elementi fondamentali per dare respiro alla città. Inoltre questo Festival porta un nome importante: Città di Grosseto. Si prende quindi una responsabilità altrettanto importante: quella di veicolare attraverso la danza un’immagine positiva della nostra città, in Italia e all’estero.”

Per info e prenotazioni sui workshop e sui biglietti del Gran Galà: 3495554175 festivaldanza.2018.grosseto@gmail.com

Prezzo del biglietto: 15 euro.

L’ospite d’onore

Giuseppe Picone a soli 16 anni ha danzato come solista per Pierre Lacotte al Ballet National de Nancy, debuttando nel ruolo di Petruska di M. Fokine, cui seguono La Sonnambula di Balanchine, Paquita di Petipa e L’Ombre dello stesso Lacotte. Nel 1993 entra a far parte dell’English National Ballet di Londra, con cui rimane fino al 1997; subito dopo raggiunge l’American Ballet Theatre di New York, debuttando in Cenerentola di Ben Stevenson, con il quale si guadagna il plauso di Anne Kisselgoff, decana dei critici di danza statunitensi. Ha interpretato i ruoli principali nei balletti più importanti del repertorio classico: Giselle, Il Lago dei Cigni, Cenerentola, Romeo e Giulietta, Lo Schiaccianoci, La Bayadère, Onegin, Gaîté Parisienne, La Bella Addormentata, Raymonda, Don Chisciotte e Il Corsaro. Nel 2005 è stato il primo italiano a partecipare al concerto di Capodanno dell’Opera di Vienna in diretta televisiva mondiale, danzando sulle musiche del Danubio Blu di Strauss, una creazione di Renato Zanella.