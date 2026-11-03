GROSSETO – La Pro Loco Grosseto propone un nuovo appuntamento dedicato alla letteratura e al fascino del mistero. Sabato 7 novembre 2026, alle ore 17.30, nella Sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi, in piazza Dante 8, sarà ospite Simone Tempia, scrittore e autore della celebre serie Vita con Lloyd, che presenterà il suo primo romanzo giallo, Gran Galà con delitto, pubblicato da Garzanti.

Con Gran Galà con delitto, Simone Tempia si cimenta per la prima volta con la narrativa gialla, portando nella costruzione del mistero la sua ironia e la capacità di giocare con le parole e con i personaggi che lo hanno reso apprezzato dal pubblico grazie alla fortunata esperienza di Vita con Lloyd.

A dialogare con l’autore sarà Andrea Bramerini, presidente della Pro Loco Grosseto, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della genesi del romanzo, del percorso letterario di Tempia e del suo passaggio a un genere narrativo nuovo.

Le letture saranno curate da Laura Sbrana Adorni, che contribuirà a far entrare i presenti nell’atmosfera della storia.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle attività culturali promosse dalla Pro Loco Grosseto, con l’obiettivo di offrire alla città occasioni di incontro, approfondimento e valorizzazione della cultura e della lettura.

Un pomeriggio rivolto agli appassionati di libri e di letteratura gialla, ma anche a tutti coloro che amano le storie capaci di coinvolgere il lettore e sfidarlo a individuare il colpevole prima dell’ultima pagina.

L’appuntamento è per sabato 7 novembre alle ore 17.30 presso la Sala Pegaso, in piazza Dante 8 a Grosseto.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.